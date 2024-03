Almenys 40 morts i un centenar de ferits en un tiroteig a Moscou

Almenys 40 persones van morir i més d’un centenar van resultar ferides després que almenys quatre individus armats irrompessin en una sala de concerts de Moscou obrint foc de manera indiscriminada contra civils que havien acudit a un concert de la banda de rock russa Piknik. Els atacants van irrompre a l’edifici vestits de camuflatge i armats amb metralletes. Agents de la Policia es van traslladar fins al lloc dels fets i l’atac s’investiga com un atemptat terrorista, del qual Ucraïna s’ha desvinculat.

A més del tiroteig, a l’interior de la construcció es va registrar també un virulent incendi, que al tancament d’aquesta edició havia consumit prop d’un terç de l’edifici. De fet, l’agència de notícies russa RIA Novosti va assenyalar que els assaltants van llançar “una granada o bomba incendiària” a la sala de concerts. La Guàrdia Nacional Russa busca els responsables de l’atac, que s’haurien atrinxerat a l’edifici, mentre els Bombers van evacuar un centenar de persones refugiades al soterrani.Testimonis de l’atac van afirmar que els assaltants no parlaven rus entre ells, i alguns mitjans asseguren que aquests podrien ser originaris de la república caucàsica d’Ingúixia.Per la seua banda, les autoritats han suspès tots els actes amb públic previstos per al cap de setmana i han intensificat els controls en aeroports i estacions de ferrocarrils.El Kremlin va reclamar a la comunitat internacional que condemni aquest “sagnant atemptat”, alhora que l’assessor de la Presidència ucraïnesa Mikhailo Podoliak va assegurar que Kíiv “no té res a veure” amb l’atac. En aquest sentit, va afirmar que Ucraïna “mai no ha recorregut a l’ús de mètodes terroristes”.Pel seu costat, les Ambaixades occidentals a Rússia havien advertit sobre possibles atemptats terroristes al país, avisos que el president rus, Vladímir Putin, va considerar “un intent d’intimidar i desestabilitzar la nostra societat”.

El Kremlin admet per primer cop que el país està “en estat de guerra”

■ El Kremlin va reconèixer ahir per primera vegada que Rússia està en “estat de guerra” i va assenyalar que lluita per “defensar les seues fronteres” davant de la implicació d’Occident en la invasió russa d’Ucraïna. Hores abans de l’atac a la sala de concerts de Moscou, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va dir que el conflicte armat amb Kíiv va començar com “una operació militar especial”, però “quan Occident es va immiscir del costat d’Ucraïna, per a nosaltres això es va convertir en una guerra”. D’altra banda, Moscou va atacar infraestructures de generació i distribució elèctrica d’almenys set regions d’Ucraïna amb una pluja de míssils i drons, que van deixar almenys tres morts.La UE va anunciar un augment d’aranzels a importacions de cereal rus.