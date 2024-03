Colau tomba els comptes de Collboni i força una qüestió de confiança

El ple de l’ajuntament de Barcelona va rebutjar ahir el pressupost per al 2024 presentat per l’alcalde, el socialista Jaume Collboni, que només va comptar amb el suport dels deu regidors del PSC i els cinc d’ERC, i el cap del govern municipal va anunciar que se sotmetrà a una qüestió de confiança per tenir-los aprovats el 2 de maig. Malgrat tramitar-se en la Comissió d’Economia extraordinària al febrer amb els suports d’ERC i BComú, els comptes no es van aprovar ahir de manera definitiva pels vots contraris de BComú, Trias per Barcelona, PP i Vox. Aquests grups sumen en total 26 regidors, davant dels 15 dels socialistes i republicans. Amb el suport d’ERC assegurat, el vot de BComú era decisiu per arribar a la majoria al ple per aprovar els comptes.

Davant d’aquest escenari, Collboni va anunciar que convocarà un ple extraordinari el 27 de març, en el qual es tornaran a votar els comptes. Si la sala els torna a tombar, com és previsible, s’obrirà un període de 30 dies en el qual es podrà configurar una majoria alternativa per elegir nou alcalde; si no es pot conformar, els comptes quedaran aprovats el 2 de maig.“Barcelona tindrà pressuposats a la primavera”, va afirmar Collboni, que va agrair el suport d’ERC als comptes i va acusar BComú de tenir una actitud de “bloqueig”. Sobre el posicionament de l’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l’alcalde va assegurar que “mai no havia vist tanta irresponsabilitat junta”.La líder de BComú va lamentar que Collboni no arribés al ple amb una majoria pactada quan, va dir, “ho tenia fàcil”. En aquest sentit, va assenyalar que el socialista tenia opcions de pactar amb els comuns o amb el grup de Xavier Trias. BComú va afirmar que votar els comptes sense haver pactat abans les prioritats del mandat seria entregar “un xec en blanc” que no impediria que el govern municipal aprovi mesures en contra del seu model. Amb tot, Colau va dir que seguiran “amb la mà estesa” i va instar el PSC a negociar per formar un govern amb ells. Per la seua banda, ERC va defensar els pressupostos pactats amb Collboni i va carregar contra BComú per “demanar governs progressistes i tombar els pressupostos progressistes”.