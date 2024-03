La parella d'Ayuso, imputada per frau a Hisenda i factures falses

La magistrada titular del jutjat d’instrucció número 19 de Madrid ha obert diligències prèvies i ha citat a declarar com a investigats –encara sense data fixada– l’empresari Alberto González, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i unes altres quatre persones, per dos suposats delictes de frau fiscal i un suposat delicte de falsedat en document mercantil. La investigació parteix de la denúncia formulada per la Fiscalia Provincial de Madrid contra els imputats, que va assenyalar que l’empresa de la parella d’Ayuso va presentar 15 factures de fins a 1,7 milions d’euros que no responien a cap servei prestat, i amb la qual es va estalviar més de 350.000 euros en l’Impost sobre Societats. El mateix González va admetre aquests delictes en un escrit que va dirigir a la Fiscalia per provar d’assolir un pacte que impedís que el cas arribés als jutjats.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va afirmar que Ayuso ja no té excuses per no dimitir ni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per no exigir-li que ho faci.