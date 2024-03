Putin promet venjar l'atemptat a Moscou, reivindicat per Estat Islàmic, i en culpa Kíiv

El president de Rússia, Vladímir Putin, va prometre ahir “revenja” per als autors i implicats en l’atemptat terrorista de divendres a la nit en una sala de concerts als afores de Moscou, que ha segat ja la vida d’almenys 133 persones, una xifra que va en augment així que avancen les tasques de recerca i rescat. Tot i que Estat Islàmic va reivindicar el mateix divendres l’autoria de l’atac, Putin va obviar aquestes declaracions i va apuntar a Ucraïna, a l’assegurar que els terroristes “estaven preparats per ser traslladats cap a territori ucraïnès”.

“Rússia identificarà i castigarà tots aquells que han preparat aquest atac. Tots els autors, organitzadors i els que van encarregar aquest crim rebran un merescut i inevitable càstig, siguin els qui siguin i independentment qui els hagi enviat”, va dir Putin en un breu missatge televisat, en el qual va assegurar que els autors de l’atac “no tenen futur”.El cap del Kremlin va assegurar que les autoritats russes ja han detingut onze persones, quatre de les quals per la seua implicació directa en l’atemptat, el més gran que ha patit Rússia des de la matança de Beslan, fa vint anys. A més, va afirmar que els quatre terroristes detinguts “van intentar fugir i es dirigien a Ucraïna”, on “els havien preparat una finestra del costat ucraïnès poder per travessar la frontera”. El Kremlin es va limitar a indicar que aquests van ser interceptats quan anaven en un Renault Symbol de color blanc quan suposadament es dirigien cap a Ucraïna. Segons l’agència de notícies russa TASS, la policia va trobar dins del vehicle una pistola, un carregador per a un fusell d’assalt i passaports del Tadjikistan.Per la seua banda, els bombers encara estaven ahir buscant víctimes entre les zones devastades per l’incendi a l’edifici en el qual es va produir l’atac, que haurien provocat els assaltants després de llançar suposadament granades incendiàries.La presidència ucraïnesa nega categòricament que Kíiv tingui alguna cosa a veure amb l’atemptat en territori rus, refutació recolzada pels Estats Units. El ministeri d’Exteriors d’Ucraïna va acusar Moscou d’utilitzar l’atemptat com a excusa per “promoure un estat d’histèria antiucraïnesa en la societat russa i crear condicions per poder impulsar la mobilització de ciutadans russos cap a l’agressió criminal” contra Kíiv. Per la seua banda, el govern del Tadjikistan va demanar esperar que les autoritats russes verifiquin la nacionalitat dels arrestats i van reclamar evitar un esclat de represàlies contra els seus ciutadans a l’estranger.Per un altre costat, centenars de persones van crear memorials amb flors i fotos en memòria de les víctimes mortals en múltiples ciutats de Rússia. D’altra banda, milers de moscovites van acudir a centres mèdics per donar sang per al més d’un centenar de ferits.

La policia russa intercepta els terroristes en un cotxe en el qual hi hauria armes i passaports del Tadjikistan El grup jihadista és responsable d’almenys 15 atemptats a Rússia, i aquest ha estat el més mortal

L’organització jihadista Estat Islàmic va publicar ahir a través del seu canal propagandístic Amaq una fotografia de quatre homes amb els rostres pixelats als quals identifica com els “atacants de Moscou”, en relació amb l’atemptat terrorista de divendres contra el pavelló d’esdeveniments Crocus City Hall. El comunicat d’Estat Islàmic descriu l’atemptat com “un cop dur” contra “milers de cristians” reunits a la sala de concerts del pavelló. L’atemptat es va produir en el preàmbul d’un concert de la banda de rock russa Piknik, i diversos mitjans expliquen que hi podia haver fins a 6.200 persones a la sala de concerts, ja que les entrades estaven esgotades.

Els atemptats en terres russes per part d’Estat Islàmic no són una cosa nova. El grup jihadista va començar a reivindicar accions a Rússia el 2015, algunes de les quals sense víctimes i altres amb diversos morts, com l’ocorregut als Urals l’any 2017, quan l’explosió d’un edifici d’habitatges va deixar 39 morts. Concretament, Estat Islàmic ha reivindicat o estat responsable d’almenys quinze atacs a Rússia entre el 2015 i el 2019, l’últim any en el qual es va registrar una acció del Daesh fins la d’aquest divendres a Moscou. El de la sala de concerts Crocus City Hall de Moscou és el més mortal comptabilitzat des d’aleshores, però les accions del grup jihadista a Rússia han anat des de l’assassinat de policies, la matança de fidels en una església, una explosió en un supermercat, tirotejos o un llop solitari apunyalant vianants a la ciutat siberiana de Surgut.

La comunitat internacional condemna l’atac de forma unànime

La comunitat internacional ha condemnat de forma unànime l’atemptat comès divendres a la sala de concerts Crocus City Hall, als afores de Moscou. Des de Nacions Unides, la Unió Europea o la Unió Africana, passant pels governs d’Alemanya, la Xina, l’Índia o el Japó, el rebuig ha estat ressonat amb contundència contra l’atemptat terrorista. També el Departament d’Estat dels Estats Units va condemnar l’atemptat a Moscou, i va assegurar que el dia 7 havia emès una alerta informant que la seua ambaixada a Rússia estava “monitorant reports” sobre els “plans imminents” d’un grup extremista per atacar “grans conglomeracions a Moscou”.

El Kremlin anuncia avenços en sòl ucraïnès a la regió de Donetsk

El ministeri de Defensa de Rússia va informar ahir d’avenços a la regió de Donetsk, a l’est d’Ucraïna, i va assegurar que ha pres la localitat de Krasnoye. A més, el Kremlin va informar de bombardejos de l’aviació i l’artilleria contra les posicions ucraïneses a Lugansk, i va assegurar haver repel·lit dotze “contraatacs” a l’est d’Ucraïna. Per un altre costat, els serveis secrets britànics van assegurar que els recents atacs ucraïnesos contra refineries russes “probablement han afectat almenys el deu per cent” la producció russa de combustible. “Les reparacions podrien implicar un temps i uns fons considerables”, va destacar.