Putin intensifica els atacs contra Ucraïna arran de l'atemptat terrorista de l'ISIS a Moscou

Rússia va intensificar ahir els seus atacs contra Ucraïna després dels atemptats perpetrats per Estat Islàmic divendres passat que van deixar almenys 137 morts i 180 ferits. Malgrat que Ucraïna nega qualsevol tipus d’implicació en els atacs i l’ISIS n’ha reivindicat l’autoria (vegeu el desglossament), el president rus, Vladímir Putin, afirma que els terroristes pretenien fugir cap al país veí. Les autoritats ucraïneses van denunciar el llançament de gairebé 30 míssils russos contra el seu territori, una desena dels quals anaven dirigits contra la capital, Kíiv, mentre que Polònia va activar l’alerta aèria al constatar que un dels projectils va travessar el seu espai aeri durant 39 segons.

Una desena de míssils de creuer van ser disparats a la capital ucraïnesa en el segon gran bombardeig contra la ciutat en menys de quatre dies. Les autoritats no tenien ahir constància de víctimes, però sí de danys materials al centre de la ciutat i al districte de Desnyan. Coincidint amb l’augment de les ofensives, Polònia va denunciar que Rússia va violar el seu espai aeri i va reforçar la seguretat. El govern polonès, membre de l’OTAN, va reclamar explicacions a Moscou i li va exigir que freni “els atacs terroristes aeris contra els habitants d’Ucraïna”. Per la seua part, la portaveu del Consell de Seguretat dels Estats Units, Adrienne Watson, va insistir ahir que Ucraïna “no té res a veure en absolut” amb l’atemptat de divendres. Va recordar que Estat Islàmic ha assumit la responsabilitat de l’atemptat i va restar importància al fet que els quatre sospitosos de l’atac, detinguts dissabte, s’estiguessin dirigint a la frontera amb Ucraïna en el moment de l’arrest. En la mateixa línia, el ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Dmitró Kuleba, va qualificar Putin de “mentider patològic”. “Putin va mentir el 1999 amb els bombardejos als apartaments de Rússia”, va denunciar el ministre sobre uns atemptats atribuïts a terroristes txetxens i que, segons opositors, van comptar amb la complicitat de les forces de seguretat russes.D’altra banda, Rússia va viure ahir un dia de dol nacional. Flors, espelmes i joguets van omplir els voltants del lloc de l’atemptat als afores de Moscou, i es van crear memorials en altres ciutats del país. Mentrestant, al metro de la capital es recordava als passatgers que les mesures de seguretat han estat reforçades arran de l’atac i se’ls demanava comprensió per possibles molèsties.

Estat Islàmic difon un vídeo de la massacre a la capital russa

El grup terrorista Estat Islàmic va difondre un vídeo de tot just un minut i mig amb una seqüència molt gràfica del seu brutal atac terrorista a la sala de concerts de Moscou, en què s’aprecia com metrallen diverses persones i degollen un home ferit.Les imatges del vídeo, editades i encapçalades per un missatge en àrab que indicava “imatges exclusives per a l’agència Amaq que mostren moments de l’atac sagnant sobre els cristians ahir a Moscou”, amb data del dissabte 23, van ser enviades pel principal canal propagandístic d’Estat Islàmic i immediatament van començar a circular a través de canals de Telegram i WhatsApp, així com en xarxes socials com X. En el vídeo, d’especial cruesa, es pot veure un dels terroristes disparant una arma automàtica i almenys rematar una persona caiguda, a més de diverses persones a terra al costat de sang vessada.