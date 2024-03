Rovira afirma que ja parlen amb el PSOE del referèndum

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va afirmar ahir en una entrevista a El Periódico que els republicans estan parlant amb el PSOE sobre un possible referèndum d’autodeterminació a Catalunya. Malgrat que s’hagi suspès la taula de diàleg entre governs, Rovira afirma que ells negocien “cada setmana amb el PSOE amb la participació de mediadors internacionals” i que no deixaran de fer-ho durant les eleccions. En aquest sentit, consideraria “ideal” que algun dia es fusionessin les tres taules actuals: la del PSOE amb ERC, la dels socialistes amb Junts i la de governs. Preguntada sobre si es presentarà a les eleccions catalanes del proper 12 de maig, Rovira va dir que “no hi ha les condicions” per ser “una bona candidata” perquè no podria fer campanya a peu de carrer. “Tornaré a Catalunya el dia que quedi tancada la causa per la qual se m’acusa de terrorisme, un delicte que no he comès ni cometré mai. Espero que la causa es tanqui amb la llei d’amnistia”, va assegurar. La secretària general d’ERC diu que desconeix què farà Puigdemont i espera que “tingui les garanties per tornar”. En aquest sentit, afirma que els republicans han treballat “des de fa temps” per acabar amb la repressió sense “mirar sigles”.

Per una altra banda, Rovira descarta posar data a un eventual retorn perquè considera que la llei, malgrat que estigui ben feta, “segurament no és perfecta” i hi ha jutges com Manuel García-Castellón que “estan buscant com fer-li un forat i allargar la repressió”. Quant a les eleccions, va rebutjar parlar de possibles pactes amb socialistes o Junts.

ERC al Pirineu optarà als números 2 i 5 de la llista de Lleida