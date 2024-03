Sánchez dona suport a Morant a València

La nova líder del PSPV, Diana Morant, es va mostrar ahir convençuda que en les eleccions autonòmiques del 2027 serà “la primera dona presidenta de la Generalitat”, per a la qual cosa va cridar els socialistes a “conquerir de nou el Palau per als valencians” davant el Consell que comparteix “el pitjor PP d’Espanya”, el PPCV, amb Vox. “Sortiré a tombar-los i a guanyar-los. El 2027 tindrem la primera dona presidenta de la Generalitat Valenciana”, va manifestar en la clausura del congrés extraordinari del PSPV a Benicàssim, l’endemà de ser proclamada secretària general.

Acompanyada pel president del Govern central, Pedro Sánchez, la també ministra de Ciència va defensar que el PSPV ha de ser el “dic de contenció claríssim” a les polítiques del Consell que presideix Carlos Mazón i que, segons va criticar, en vuit mesos “no ha fet res bo”. Morant va agrair a Sánchez el suport diari al País Valencià des del Govern. “Simbolitzes com ningú el que ens agradaria tenir al País Valencià i el que ens mereixem, per això aquí et vam votar i et vam fer president”, va recalcar la líder del PSPV, que va dir que “avui comença el camí a la recuperació de la dignitat” al País Valencià. “Per recórrer-lo no hi ha millor exemple que la teua fortalesa, davant de tanta ignomínia, mentida i odi que has de suportar cada dia”, va afegir adreçant-se a Pedro Sánchez.

La també ministra de Ciència, Innovació i Universitats va dedicar paraules d’agraïment al seu antecessor, Ximo Puig, de qui va dir que va recuperar “amb honors” el títol de “molt honorable” per al president de la Generalitat i que el seu llegat no s’esborrarà mai, “per més que s’entossudeixin el PP i Vox”.