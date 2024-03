Enfrontament entre el PSC i ERC pel finançament i el referèndum

La proposta de finançament singular per a Catalunya presentada per la Generalitat i les negociacions per a un eventual referèndum van marcar ahir bona part de l’agenda política i la precampanya per a les eleccions al Parlament.

En el marc d’un acte al Col·legi d’Economistes de Catalunya, el president de la Generalitat i candidat d’ERC, Pere Aragonès, va defensar que reivindicar un millor finançament per a Catalunya ha de formar part de “l’agenda compartida del conjunt de forces polítiques”, i en aquest sentit va citar el PSC a explicar el seu rebuig a la demanda que la Generalitat administri tots els impostos. “Alguns prefereixen el cafè aigualit i per a tothom per no molestar” la resta de comunitats autònomes o el Govern central, va afirmar, abans d’avisar que acceptar “millores petites és la millor forma que el país no avanci”.

L’Executiu va plantejar la setmana passada que Catalunya recapti i gestioni la totalitat dels impostos–en comptes de l’actual 9%– per després transferir una quantitat a negociar pels serveis que l’Estat presta a Catalunya més una altra per “contribuir a l’equitat entre territoris”. En aquest sentit, Aragonès va assegurar que l’únic que demana és el mateix que tenen el País Basc i Navarra, “ni més ni menys”: un model de finançament que ha de nàixer d’“una relació bilateral” amb l’Estat. “Volem una sobirania fiscal plena, poder decidir sobre els nostres impostos i superar un model injust i arbitrari que genera una sensació de maltractament crònic cap a les finances de la Generalitat”, va denunciar.Davant d’això, la portaveu del PSC, Núria Parlon, va considerar que no és “prou assenyat” que Catalunya surti del marc comú de finançament i va advertir que això “significaria prendre tota una sèrie de decisions que no es poden anunciar en campanya sense tenir presents les conseqüències que això suposa”.Respecte aquesta proposta es va pronunciar també l’Associació d’Inspectors d’Hisenda de l’Estat (IHE), que la va qualificar “d’independència fiscal”. Per a l’entitat assolir la plena sobirania en la recaptació suposaria el fraccionament de l’agència tributària espanyola, el deteriorament de la lluita contra el frau i una substancial reducció dels serveis públics que es presten als ciutadans. “Aquesta pretesa independència fiscal no està contemplada ni a la Constitució, ni en el mateix Estatut”, va asseverar l’associació, que va denunciar que aquesta reforma agredeix els principis constitucionals d’igualtat i solidaritat.Un altre dels temes que van marcar l’agenda política d’ahir va ser les declaracions de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que va tornar a assegurar que Esquerra ja ha demanat al PSOE celebrar a Catalunya un “referèndum vinculant i amb validació internacional” i que ara esperen que els socialistes facin la seua proposta. Des del PSOE van negar de manera “rotunda” que estiguin negociant un referèndum i van atribuir l’afirmació dels d’Oriol Junqueras a la seua pugna amb Junts per veure “qui és més independentista”. “No contemplem l’opció del referèndum, nosaltres apostem per girar full d’una etapa que ens va portar als pitjors moments viscuts a Catalunya”, va assenyalar Parlon en una roda de premsa a la seu del partit, en la qual va apuntar que el referèndum significaria, segons el seu parer, tornar cap enrere. Per la seua banda, tant PP com Vox van demanar explicacions als socialistes per aquesta suposada negociació.

Albiach, proclamada presidenciable dels comuns

Els comuns van ratificar ahir la líder al Parlament, Jéssica Albiach, com a candidata de la formació a les eleccions del 12 de maig, deixant clar que “el que s’ha de restituir és el futur, no el passat”. Així ho va manifestar en una intervenció després de l’executiva de la formació, on va agrair els 1.057 avals que ha rebut la seua candidatura, l’única que s’hi havia presentat.“Aquestes eleccions són un plebiscit sobre el model de país, no sobre Carles Puigdemont. En aquestes eleccions ens juguem el present i futur de Catalunya”, va exclamar després de la seua proclamació. Així, creu que en els comicis es pot apostar pel model que representa Junts, i que opina que assumeixen PSC i ERC “per falta de lideratge, per arrossegament, que repeteix més d’allò de sempre i que no entén que la prioritat és emergència climàtica i sequera”, i el model dels comuns, que advoca per repartir esforços en aquesta matèria i per accelerar el parc d’habitatge públic, amb una regulació dels lloguers de temporada, entre altres qüestions.Albiach també va parlar sobre la proposta de finançament plantejat per la Generalitat, afirmant en una entrevista a El Periódico que, tot i que comparteix “certs aspectes bàsics” que s’inclouen, la veu una proposta “electoralista”. En aquest sentit va criticar que hi hagi algunes incògnites, com de quina forma calcular la quota a l’Estat.