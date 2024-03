La Justícia de Nova York rebaixa a 175 milions la fiança exigida a Trump

Un tribunal d’apel·lacions de Nova York va autoritzar aquest dilluns l’expresident d’Estats Units Donald Trump (2017-2021) a pagar una fiança menor de l’establerta al principi en un cas de frau civil.

L’expresident ara ha de pagar una fiança de 175 milions de dòlars en un termini de deu dies (en lloc de 464 milions), mentre es resol l’apel·lació per la sentència que l’obliga a pagar 454 milions de dòlars.D’altra banda, el jutge Juan Merchan va anunciar que el 15 d’abril començarà el judici penal contra Trump a Nova York per 34 delictes relacionats amb els pagaments irregulars a l’actriu porno Stormy Daniels l’any 2016, un judici que estava programat per ahir. Per la seua banda, Trump va anar personalment a l’audiència des d’on va tornar a repetir a la premsa que els seus diversos judicis a Nova York són una caça de bruixes per part dels demòcrates.