Moncloa portarà al Constitucional la ILP per declarar la independència

El Govern central té la intenció de recórrer davant del Tribunal Constitucional la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada per Solidaritat Catalana perquè la Cambra declari la independència, i que la mesa del Parlament va tramitar al febrer. La portaveu del PSOE, Esther Peña, va reconèixer ahir que la iniciativa, avalada amb els vots de Junts i la CUP i l’abstenció d’ERC, no els va agradar. “Els mateixos lletrats del Parlament han fet diversos informes en contra”, va recordar en declaracions a TVE. El Consell de Ministres d’avui haurà de ratificar la intenció de recórrer la ILP davant del Tribunal Constitucional.

Segons la proposició de llei que vol impulsar Solidaritat Catalana, la declaració d’independència serà efectiva quan es donin tres circumstàncies: quan s’aprovi la llei, quan es negociï amb la comunitat internacional la “forma i el moment” de la declaració d’independència i quan sigui declarada per majoria absoluta dels diputats en una sessió solemne del Parlament.El grup del PSC-Units ja va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la tramitació de la iniciativa a la mesa del Parlament.D’altra banda, el president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, va defensar que es va abstenir dijous passat en la votació sobre els dos informes que el Ple tenia sobre la taula relatius a la proposició de llei de l’amnistia per l’“evident component polític” de la norma, que titlla de “transacció política” i de “contrapartida” per “la investidura de Pedro Sánchez amb el vot a favor de tots els diputats de Junts”. Així ho explica en un document en el qual justifica el seu vot en blanc i en el qual adverteix que l’amnistia “no pot arbitrar-se a canvi de cap contraprestació onerosa, ja que això desvirtua radicalment la seua causa passant, en terminologia civil, de la gratuïtat a una onerositat que desdibuixa la seua essencial naturalesa com a mesura de gràcia”.D’altra banda, la reunió que el comissari de Justícia, Didier Reynders, va proposar tenir demà a Madrid amb els negociadors de PSOE i PP per desbloquejar la renovació del CGPJ va quedar ajornada a petició dels populars.