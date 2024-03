Un pont a Baltimore (EUA) es desploma pel xoc d’un vaixell de càrrega

detail.info.publicated AGÈNCIES

Els bombers busquen en aquests moments més de vint persones caigudes a l’aigua després de l’ensorrament d’un pont a Baltimore (nord dels Estats Units ), segons va dir un responsable del cos a la cadena CNN.

"Desgraciadament, creiem que hi ha fins a vint persones que poden estar al riu Patapsco, així com diversos vehicles", va dir a la cadena el director de comunicacions dels bombers locals, Kevin Cartwright.

Els desapareguts són suposadament passatgers dels vehicles que travessaven el pont Francis Scott Key quan un vaixell de càrrega va xocar contra un dels pilons centrals i el va esfondrar per complet. Les baixes temperatures (acostant-se als 9 graus) fan témer per la vida dels que han caigut a l’aigua, ja que poden ser causa d’hipotèrmia.

Cap dels tripulants del vaixell de càrrega no ha caigut a l’aigua, segons el New York Times, que assegura que els seus responsables estan col·laborant activament amb les autoritats per aclarir el succeït.

L’avançat de la nit (era la 1.30 de la matinada quan va tenir lloc la col·lisió) ha evitat una tragèdia major en aquest pont vital per a la ciutat de Baltimore, que el 2023 va tenir un trànsit total de 12,4 milions de passatgers, segons el govern de Maryland.