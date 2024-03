La Justícia britànica frena l'entrega d'Assange als EUA

El Tribunal Superior de Londres ha retardat la decisió sobre l’extradició als EUA de Julian Assange, el creador de Wikileaks, i ha demanat noves garanties a Washington abans de permetre-li presentar un nou recurs. Els magistrats van acceptar ahir l’última petició d’Assange per frenar la seua entrega i han donat tres setmanes als EUA perquè proporcioni “garanties satisfactòries” que respectarà el seu dret a la llibertat d’expressió, que tindrà un judici just i que no se li aplicarà la pena de mort. Si no es donen aquestes garanties, el tribunal celebrarà una vista per valorar el recurs d’apel·lació d’Assange.

D’altra banda, els jutges van desestimar ahir alguns motius de la sol·licitud d’apel·lació, inclosos els arguments d’Assange que el seu cas respon a les seues opinions polítiques.Washington demana que Assange sigui extradit per 18 delictes d’espionatge i intrusió informàtica, arran de les explosives revelacions del seu portal, que entre els anys 2010 i 2011 va donar a conèixer suposats crims de guerra dels EUA a l’Iraq i l’Afganistan. Aquests delictes estan penats amb 175 anys de presó als EUA. Stella Assange, l’esposa de l’acusat, va mostrar la seua indignació davant de l’“impactant” anunci del tribunal i va afirmar que el seu marit és un pres polític que “no hauria d’haver estat a la presó ni un sol dia”.