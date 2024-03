Les negociacions per a una treva a Gaza decauen després de la resolució de l'ONU

Les converses per a un acord de treva a la Franja de Gaza i canvi d’ostatges per presos palestins han tornat a naufragar després que Hamas no hagi cedit en les seues exigències d’un alto el foc “integral” i la retirada de les tropes israelianes, demandes que Israel va considerar “delirants”.

Després que Hamas comuniqués dilluns a la nit als mediadors –els EUA, Qatar i Egipte– que manté la seua postura de setmanes enrere, l’Oficina del primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va titllar les demandes dels islamistes de “delirants” i “extremes”, i va ordenar la tornada del seu equip negociador de Doha.Tanmateix, el Govern de Qatar va assegurar que les negociacions indirectes entre Israel i Hamas continuen actives a Doha i va confirmar que “part” de la delegació israeliana encara roman al país.Els bombardejos israelians van deixar les últimes 24 hores almenys 81 morts a la Franja de Gaza, amb la qual cosa el total des que va començar la guerra ascendeix a 32.414, segons el recompte del ministeri de Sanitat, controlat per Hamas.D’altra banda, dos avions A400 amb 23 tones d’ajuda, principalment aliments, van aterrar a Gaza després de sortir a primera hora del matí de la base aèria de Saragossa.