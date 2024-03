Moncloa frena la tramitació de la ILP a favor de la independència

El Govern de l’Estat va aprovar ahir recórrer davant del Tribunal Constitucional la iniciativa legislativa popular (ILP) que el Parlament va admetre a tràmit el passat 20 de febrer a favor d’una declaració unilateral d’independència (DUI) i demana la suspensió de la tramitació. Segons va explicar el ministre de Justícia, Félix Bolaños, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, aquesta decisió paralitza “de manera immediata” la tramitació d’aquesta iniciativa. El fre es deu al fet que és el mateix Executiu el que presenta el recurs d’inconstitucionalitat, la qual cosa no ocorre quan el presenta un grup parlamentari.

Segons l’opinió de Bolaños, aquest recurs “és absolutament coherent” amb la política del Govern de Pedro Sánchez perquè “protegeix la Constitució, les institucions de Catalunya, el diàleg, els acords i que siguem capaços d’entendre’ns”. En aquest sentit va reiterar que ni al Govern central ni al PSOE “creiem en cap política aïllacionista de Catalunya, el que volem és que sigui el motor tant d’Espanya com d’Europa”. Per això, va defensar que aquest recurs va en aquesta direcció al rebutjar qualsevol iniciativa “que sigui divisiva, fracturi la societat i generi tensió” com creu que ocorreria amb la tramitació d’aquesta ILP.La Generalitat, no obstant, vincula la maniobra de Moncloa a “interessos electorals”, atesa la proximitat dels comicis catalans del 12 de maig. Així ho va afirmar ahir la portaveu de l’Executiu, Patrícia Plaja, que va afirmar que el Govern presidit per Pedro Sánchez “ha après poc o res d’aquests últims anys”. “Buscar coartar i limitar el debat parlamentari mai ha estat una bona opció per a res”, va advertir Plaja, que va sostenir que l’Executiu central “té la necessitat de sobreactuar contra l’independentisme” atesa la pròxima cita amb les urnes.Per la seua banda, Solidaritat Catalana per la Independència, que va ser qui va presentar la ILP, va avisar que donarà la “batalla jurídica” a nivell internacional si la justícia espanyola n’impedeix la tramitació. Així mateix, l’organització va expressar la seua voluntat de presentar-se a les pròximes eleccions catalanes.

Puigdemont tanca un acord de coalició amb set formacions

L’expresident Carles Puigdemont va tancar ahir un acord de coalició amb set formacions per a les eleccions al Parlament amb l’objectiu de formar un “govern fort” que vagi “més enllà de la sigles de Junts”. Així ho va anunciar, durant un acte a Perpinyà, on va rubricar el denominat Acord del Vernet. Després de la negativa d’ERC, Junts es presentarà als comicis amb Joventut Republicana, Verds-Alternativa Verda, Reagrupament, Acció per la República, Estat Català, Moviment d’Esquerres de Catalunya i Demòcrates. Les formacions es van comprometre a acompanyar Puigdemont en el seu camí “cap a la seua restitució plena”.D’altra banda, la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, va demanar “receptes noves” després de les eleccions i davant del consell nacional de la formació es va comprometre a fer “del dret a l’habitatge el cor del pròxim govern”.