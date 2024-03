Un vaixell de càrrega esfondra el pont més gran de Baltimore mentre hi circulaven cotxes

El xoc a primera hora del matí d’ahir (1.30 hora local, 5.30 GMT) d’un portacontenidors contra el pont Francis Scott Key de la ciutat nord-americana de Baltimore (Maryland) va provocar l’ensorrament total d’aquesta estructura que travessa el riu Patapsco i deixa fins al moment sis desapareguts.

El vaixell de càrrega Dali, de 95.000 tones, 300 metres d’eslora i amb bandera de Singapur, que estava pilotat en el moment del sinistre per un expert local, va alertar de la pèrdua de la propulsió, segons els primers indicis, i es va acabar quedant encastat contra el pont, pel qual travessen uns 35.000 vehicles al dia.L’alerta donada pel mateix vaixell va permetre que es frenés l’entrada de vehicles a la zona i se salvessin així vides, però sobre el lloc hi havia treballadors que estaven reparant l’asfalt: dos van resultar ferits, un d’ells greu, i els altres sis continuen desapareguts.Al principi es va arribar a parlar de 20 persones en parador desconegut, però aquesta xifra es va rebaixar poc després. En la recerca participaven un helicòpter, tres embarcacions de la guàrdia costanera i equips de submarinistes.L’FBI va assegurar en una roda de premsa que l’ensorrament del pont no presenta indicis d’un atac terrorista.Aquest pont, inaugurat el 1977, i que deu el seu nom en honor a Francis Scott Key, l’autor de la lletra de l’himne dels Estats Units, és un dels més grans del món i el més llarg de l’àrea metropolitana de Baltimore. A més, aquesta estructura va saltar a la fama en el passat com a escenari de la sèrie de televisió The Wire.Té en total 2,57 quilòmetres, gairebé 400 al tram principal, amb quatre carrils de trànsit, i forma part de l’autopista Interestatal 695 de Maryland, que envolta Baltimore.Així mateix, les autoritats van indicar que cada dia transiten per aquell pont uns 31.000 vehicles per a un total de més d’11 milions per any, i que el 2023 el pont va tenir un trànsit total de 12,4 milions de passatgers, segons el govern de Maryland.

El pont, inaugurat el 1977, deu el seu nom a l’autor de la lletra de l’himne dels Estats Units

Es dona la circumstància que una inspecció el mes de juny passat al port xilè de San Antonio va trobar problemes en la “propulsió i la maquinària auxiliar” del vaixell de càrrega Dali. A més a més, l’any 2016, va impactar contra el moll al port d’Anvers (Bèlgica), segons Vessel Finder.

El bloqueig del port tindrà un elevat impacte econòmic

El bloqueig del port de Baltimore provocat pel col·lapse del pont Francis Scott Key tindrà greus conseqüències econòmiques. El de Baltimore és un dels principals ports dels EUA a l’Atlàntic amb un trànsit el 2023 de 80.000 milions de dòlars de mercaderies procedents de l’estranger. És la ruta més ràpida per al mitjà oest del país i també el més important per al transport d’automòbils. Només l’any passat es van moure pel port un total de 847.158 turismes i camions lleugers. A més, per Baltimore van transitar l’any passat 1,1 milions de contenidors.Tot el trànsit a la zona es va haver d’interrompre i almenys una dotzena de vaixells que es dirigien al port de Baltimore es van veure obligats ahir a llançar àncores en ports propers, com ara el d’Annapolis.El president dels EUA, Joe Biden, va ordenar reconstruir el pont i reobrir el port tan aviat com sigui possible.