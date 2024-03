Vilagrà serà la número 2 de la llista d'ERC a les eleccions del 12-M

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, serà la número 2 de la llista d'ERC al 12-M, tal com han confirmat a l'ACN fonts de Palau i del partit. Així doncs, es repetirà el tiquet electoral amb Pere Aragonès a la candidatura per Barcelona com ja va passar a les últimes eleccions al Parlament del 2021. D'altra banda, Marta Vilalta (Lleida), Raquel Sans (Tarragona) i Laia Cañigueral (Girona) seran les caps de llista per a les altres demarcacions. Vilalta i Sans repeteixen, mentre que per a Cañigueral serà la primera vegada. El 20 de gener el Consell Nacional del partit ja va avalar Aragonès com a candidat a la presidència de la Generalitat. I ha estat proclamat oficialment després que ningú més s'hagi presentat a les primàries.

En el cas de les caps de llista per Lleida, Tarragona i Girona tampoc s'ha presentat cap altra candidatura en les primàries.

El procés electoral d'ERC continua en marxa per triar els membres que hauran d'integrar el conjunt de la llista electoral dels republicans, que haurà de ser ratificada el 2 d'abril pel Consell Nacional de la formació.