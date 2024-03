Collboni sacseja la precampanya a l'insinuar l'entrada d'ERC en el govern municipal

El període de precampanya electoral a Catalunya fa dies que està marcat pels durs retrets entre partits i qualsevol moviment polític serveix per afegir més llenya al foc. L’últim a agitar-la va ser l’alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que ahir va anunciar la intenció d’ampliar el seu govern municipal una vegada entrin en vigor els seus pressupostos per al 2024, el proper 2 de maig. Encara que no va concretar data ni va precisar amb qui, l’alcalde va recordar l’acord pressupostari amb ERC, amb qui després de parlar de polítiques “es parlarà de govern”. Així ho va dir en un ple extraordinari, en el qual l’oposició va rebutjar una qüestió de confiança vinculada als comptes, un mecanisme que li permetrà aprovar-los automàticament en un mes si l’oposició no planteja un candidat alternatiu a l’alcaldia.

L’afirmació de Collboni no va agradar entre les files republicanes, en plena contesa electoral. El president, Pere Aragonès, va intentar refredar aquesta expectativa i va afirmar que “donar suport als pressupostos és molt diferent d’un acord de govern”. “Tenim projectes molt diferents”, va dir. Aragonès també va disparar contra el candidat de Junts, Carles Puigdemont, a qui va contestar que “qui es rendeix és qui abandona el Govern a mitja legislatura i no aprova uns pressupostos”, després que el juntaire assegurés en un acte la vigília que “un país no avança si té un Govern que surt rendit de casa”. Així mateix, també va advertir el Govern central que un referèndum és l’única via per acabar amb el conflicte polític, tot després que Moncloa recorregués una iniciativa popular a favor de la independència al Parlament i que la vicepresidenta, María José Montero, alertés que aquest “és un camí que no condueix enlloc” i donés per tancat el debat sobre un eventual referèndum.

Feijóo i Fernández fan pinya al cap de mesos de tensió

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va fer pinya ahir amb el president del PP català, Alejandro Fernández, ratificat com a cap de llista a les eleccions del 12 de maig, després de les tensions internes que durant mesos ha enfrontat la direcció estatal amb la territorial. “És el millor candidat. No en tinc cap dubte”, va afirmar el líder dels populars durant una intervenció a la Junta Directiva Autonòmica del PP de Catalunya a Barcelona i després de diverses setmanes d’incertesa en què va sobrevolar la possibilitat de buscar-li un relleu. En un discurs molt dur contra l’independentisme i el “socialisme estatal”, Feijóo va citar Fernández que sigui “capaç d’unir el constitucionalisme a Catalunya perquè sigui la referència política actual i futura” i el va erigir com l’“únic capaç de frenar el procés”. Per la seua part, Fernández, va fer broma sobre la seua elecció. “Ha estat un part una mica delicat, però el nen ha sortit sa, batallador i us asseguro que us deixarà dormir a les nits”, va dir, abans d’agrair a Feijóo que novament confiés en ell per tornar a ser cap de llista.

La candidatura de Puigdemont estrena nom

La candidatura encapçalada per l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per a les eleccions catalanes del 12 de maig es dirà “Junts+Puigdemont per Catalunya”. Així ho va afirmar ahir la formació, després de tancar dimarts un acord per presentar-se als comicis en coalició amb set formacions més. En aquest sentit des del partit van assenyalar que la idea és afrontar aquesta nova etapa “incorporant perfils i suports provinents de diferents sectors” i “recuperant la força de la unitat”.