Dotze gazians s'ofeguen al provar de recuperar del mar ajuda humanitària

Almenys 18 civils palestins van morir dimarts intentant aconseguir l’ajuda humanitària llançada pels Estats Units a la Franja de Gaza, inclosos dotze que es van ofegar intentant recuperar-la després que caigués al mar, motiu pel qual les autoritats palestines van demanar el final d’aquestes operacions i la reobertura de passos terrestres per a l’entrega de l’ajuda.

Les autoritats gazianes, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), van demanar ahir dimecres a la població que no vagin als principals punts de recepció d’ajuda a la ciutat de Gaza i que permetin que els “comitès populars” la distribueixin al nord de l’enclavament.El ministeri de Defensa espanyol va informar ahir que un total de 26 tones d’ajuda humanitària, composta per més d’11.000 racions de menjar, es van llançar dimarts a la Franja de Gaza.Per la seua part, la relatora especial de l’ONU per als Territorios Palestins Ocupats, Francesca Albanese, va reconèixer que rep amenaces per la publicació del seu informe sobre indicis de “genocidi” comesos per Israel contra la població palestina en el marc de la seua ofensiva militar a la Franja de Gaza.Així mateix, el viceprimer ministre irlandès, Micheál Martin, va assegurar que s’unirà a Sud-àfrica en el cas presentat davant del Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) a finals del mes de desembre contra Israel pel suposat genocidi a Gaza.Per la seua banda, el Regne Unit i els EUA van anunciar sancions coordinades contra Gaza Now, una xarxa de mitjans palestina amb seu a la Franja de Gaza que va portar a terme una recaptació de fons per donar suport a Hamas després dels atacs del 7 d’octubre.