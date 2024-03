La farmacèutica d'Olot compleix 30 anys del final del seu cruel captiveri

L’alliberament de Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d’Olot que va estar segrestada fins a 492 dies, va complir ahir el trenta aniversari. Es tracta del captiveri més llarg a Espanya obra de la delinqüència comuna i el més deshumanitzat i denigrant.

Feliu, que és filla d’un important industrial, va ser alliberada pel seu propi carceller enmig d’una llarga investigació no exempta de dificultats. La farmacèutica té actualment 65 anys, i quan la van segrestar, el novembre de l’any 1992, acabava de complir-ne 34. Dos agents municipals, un dels quals es va suïcidar el 1997, i un amic seu de Camprodon, Josep Lluís Paz, àlies Pato, van ser els qui la van abordar al garatge de casa seua i, encaputxats, la van introduir en un vehicle. Estaven confabulats –encara que no tots es coneixien entre ells– amb Ramon Ullastre i Sebastià Comas, àlies Iñaki, que acabaria exercint com el seu carceller.Feliu va sobreviure durant el seu captiveri en un forat excavat als baixos de la casa d’Ullastre a Sant Pere de Torelló, a només 40 quilòmetres del seu domicili. Va estar sense poder posar-se dempeus, mal nodrida, sense canviar-se de roba i sense llum els primers mesos.La investigació va concloure que els segrestadors ho havien planificat tot per retenir Feliu i cobrar el rescat de la família, però no ho van aconseguir. La incapacitat per trobar Feliu dels diferents cossos de seguretat, com la Policia Local, Mossos d’Esquadra o la Guàrdia Civil de Girona, va portar que el cas no es resolgués fins després que Comas alliberés Feliu el 27 de març del 1994. El cas es va concloure amb múltiples detencions, i en total cinc persones van ser condemnades i van complir penes d’entre 14 i 22 anys de presó.