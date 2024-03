La candidatura d'Albiach es presentarà el 12-M sota la marca Comuns Sumar

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La candidatura encapçalada per Jéssica Albiach per al 12-M canviarà de marca després del trencament amb Podem. Es dirà Comuns Sumar, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat la formació en un comunicat. D'aquesta manera, els comuns abandonen la denominació que havien fet servir en els últims comicis, En Comú Podem. Una decisió que arriba després de l'acord bilateral amb Sumar amb l'objectiu de "refermar" el seu compromís amb el partit que lidera Yolanda Díaz. Podem Catalunya va decidir no formar d'aquest procés i, de fet, la direcció del partit que lidera Conchi Abellán també ha renunciat a presentar-se a les eleccions, una decisió que ha sotmès a la consulta de la militància.