Almenys 42 morts en una sèrie de bombardejos d'Israel a Síria

Almenys 42 soldats de les forces governamentals sirianes i membres del grup xiïta libanès Hezbollah van morir ahir en una sèrie de bombardejos perpetrats per Israel contra diverses posicions de la província d’Alep, al nord de Síria, va informar l’Observatori Sirià de Drets Humans. L’ONG va detallar que 36 soldats sirians i sis combatents de Hezbollah van morir en els atacs, que van tenir com a objectiu un magatzem de míssils del grup xiïta a prop de l’aeroport internacional d’Alep, així com altres instal·lacions utilitzades per la formació aliada de Damasc.

Segons l’Observatori, aquest és l’atac d’Israel que ha deixat més morts en territori sirià en els últims tres anys. Una font militar va dir a l’agència de notícies oficial siriana SANA que l’atac va tenir lloc cap a la 1.45 d’ahir, hora local, quan “l’enemic israelià va llançar una agressió aèria des d’Ariha, al sud-est d’Alep”, que va provocar la mort d’un nombre no especificat de “civils i de personal militar”.Aquest atac es produeix l’endemà que Israel ataqués els afores de Damasc i ferís almenys dos civils, d’acord amb el ministeri de Defensa sirià, en una acció que va tenir lloc tot just deu dies després d’una altra de perpetrada per l’Estat jueu contra territori sirià. Per la seua part, Hezbollah va anunciar ahir el llançament de míssils d’alt calibre Burkan, amb capacitat per portar ogives de fins a mitja tona, contra una caserna militar a Israel en resposta als bombardejos contra Síria.En un altre ordre de coses, el portaveu del grup Estat Islàmic (EI), Abu Huzaifa al-Ansari, va fer una crida dijous en un missatge de veu que els soldats del grup jihadista duguin a terme atacs individuals contra els jueus i cristians, especialment a Europa i als EUA, per donar suport als musulmans en la guerra a Gaza.“Agraïm als soldats del califat el vostre esforç i demanem a Déu que tingueu èxit per arribar a les terres de Palestina per combatre contra els jueus cara a cara en una guerra religiosa que acabi amb tots. Incitem els lleons solitaris a tenir com a objectiu els jueus i croats en tots els llocs, especialment als Estats Units i Europa”, assegura.