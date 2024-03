Moren ofegats a Tarragona un nen i un home que va voler salvar-lo

Un adolescent de 15 anys i un home de 32 van morir ofegats dijous a la platja del Miracle de Tarragona. Pel que sembla, el menor es llançava a l’aigua des de les roques de la zona del Fortí de la Reina i un turista de nacionalitat alemanya que va sentir els crits d’auxili es va llançar al mar per intentar rescatar-lo. Malgrat que va arribar a agafar-lo, el fort onatge va tornar a separar-los, va informar TV3. El 112 va rebre l’avís a les 14.20 i Salvament Marítim va poder rescatar-los amb un helicòpter i els va transportar fins al dispositiu d’emergències instal·lat a la mateixa platja, però ja no van poder reanimar-los. Salvament Marítim assegura que dos persones més es van llançar al mar per ajudar les víctimes i també van haver de ser rescatades amb l’helicòpter i l’embarcació de Creu Roja.

La borrasca Nelson també va colpejar la resta de l’Estat i va deixar dos víctimes per caigudes al mar enmig del fort onatge. Una d’elles, un turista britànic que va caure a l’aigua i va ser arrossegat per les onades a San Esteban de Pravia (Astúries), on el seu cos sense vida va ser recuperat del mar per un helicòpter d’emergències. Així mateix, a Cudillero, localitat a prop de l’anterior, una dona va ser arrossegada per una onada quan passejava pel port i va morir poc després de ser rescatada per uns pescadors. A Suances (Cantàbria), un helicòpter del 112 va rescatar un jove surfista que no era capaç de sortir del mar. D’altra banda, el temporal de mar va fer desaparèixer platges en diversos municipis de Catalunya. Per exemple, la platja de Sant Sebastià de la ciutat de Barcelona ha perdut un gran volum de sorra, han quedat al descobert canonades i s’han descalçat les dutxes. A Cambrils el mar també va arribar fins al passeig marítim, i al Baix Empordà, l’ajuntament de Calonge i Sant Antoni es va veure obligat a tallar un tram del pas després que l’onatge s’emportés la platja.De fet, els serveis d’emergències 112 de totes les comunitats autònomes van registrar un elevat nombre d’avisos durant les últimes hores a causa del mal temps, especialment per caigudes d’arbres, branques i altres obstacles en vies i carreteres. A més, les pluges dels últims dies van provocar crescudes a diversos rius de tot Espanya i també va caldre tallar carreteres i suspendre esdeveniments per les precipitacions i el fort vent.A les comarques de Lleida també es van registrar fortes pluges (vegeu la pàgina 13).

El temporal fa desaparèixer platges a Calonge i Barcelona i talla passejos marítims