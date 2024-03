El PNB afirma que Euskadi “no necessita un encaix” a l'Estat

El president del Gipuzko Buru Batzarra del Partit Nacionalista Basc, Joseba Egibar, va reclamar aquest dijous “una nova relació política amb l’Estat basada en el reconeixement del caràcter nacional del poble basc”. “No necessitem encaix, necessitem reconeixement i llibertat per decidir”, va assegurar.

A la vigília, aquest diumenge, de la celebració de l’Aberri Eguna (Dia de la Pàtria), diversos dirigents i candidats de la formació jeltzale a Guipúscoa es van reunir per ultimar el programa electoral de cara a les pròximes eleccions al Parlament basc del 21 d’abril.Així mateix, el manifest de l’Aberri Eguna d’aquest any que el PNB celebrarà a la ciutat de Bilbao, sota el lema “Indar berria, Euskadi berria” (“Nova força per a una Euskadi nova”) cinc dies abans que comenci la campanya per a les eleccions al Parlament Basc, fa una crida de la mobilització massiva dels bascos a les urnes per “consolidar el projecte polític d’Euskadi”, i avançar en autogovern “sense maximalismes”, però també sense vetos.El PNB assegura que “no es tracta d’una reivindicació contra res ni contra ningú”, sinó de la seua “expressió genuïna de pertinença a un país, Euskadi, que aspira, per voluntat expressa de la seua ciutadania, a tenir un espai com a nació, en peu d’igualtat amb la resta de realitats nacionals en el concert internacional”.Tanmateix, denuncia el manifest que “cap dels problemes estructurals” que hi ha a l’Estat, “fonamentalment el seu reconeixement plurinacional, està sent abordat”.“Els intents per desjudicialitzar la política i per tornar a l’àmbit del diàleg democràtic les diferents sensibilitats nacionals que s’expressen històricament incòmodes amb l’actual marc estatal troben difícilment sortida”, afegeix.D’aquesta forma, censura que continuïn sense reconèixer-se “els fets nacionals diferencials, a compte de la promesa subscrita pel nou Govern, d’entaular processos de diàleg que condueixin a aquest propòsit”.“Euskadi espera l’oportunitat per poder actualitzar, ampliar i millorar el seu autogovern”, emfatitza el manifest dels nacionalistes bascos.