Descarten que un bòlid que va sobrevolar Catalunya fos un míssil balístic

La Xarxa d’Investigació de Bòlids i Meteorits (SPMN) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) va descartar ahir que un “bòlid artificial” que va ser captat sobrevolant Catalunya, el mar Balear i el País Valencià divendres a la nit fos un míssil balístic, com es va estudiar en un primer moment. L’artefacte, que va acabar caient al mar, podria tractar-se de restes de coets espacials o de satèl·lits. La Xarxa d’Investigació de Bòlids i Meteorits va apuntar que el bòlid va ser produït per l’entrada d’un objecte artificial en òrbita terrestre i, per tant, va descartar que “es tracti d’un míssil balístic”.

El bòlid, que va ser denominat per l’esmentat institut com SPMN290324ART, va sobrevolar l’espai espanyol a les 23.59 hores i va ser gravat i fotografiat per nombrosos aficionats a l’astronomia. Segons la Xarxa d’Investigació, l’artefacte, procedent de França, va sobrevolar Girona i Barcelona per endinsar-se al mar Balear i acabar el seu recorregut al sud del País Valencià. Els investigadors van descartar que es tractés d’un míssil després d’analitzar les imatges obtingudes. “Mesures precises de la velocitat de l’objecte durant l’ablació en l’atmosfera ens permetran dilucidar la seua naturalesa concreta”, van apuntar.