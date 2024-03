Israel agreuja l'ofensiva a Gaza i eleva el setge a l'hospital Al-Shifa

Les tropes israelianes van agreujar en les últimes hores els atacs i bombardejos contra la ciutat de Gaza, a banda del centre i sud de la franja palestina, i ahir van anunciar que van matar tres figures clau de Hamas a l’hospital Al-Shifa, on el setge perdura per tretzè dia consecutiu. Segons Tel-Aviv, els soldats van abatre a la sala d’emergències del centre sanitari a Mahmoud Halil Zakzouk, subcomandant de les operacions amb coets de Hamas. A la sala de maternitat van fer el mateix amb Fadi Duyk, que va coordinar un atac a Cisjordània el 2002, i amb Zakaria Najib, condemnat per participar en el segrest i assassinat del soldat israelià Nachshon Wachsman el 1994.

Aquests noms se sumen a la mort anunciada dijous de Raed Thabet, cap de personal i de subministraments de Hamas, també a l’hospital Al-Shifa. En total, segons xifres castrenses israelianes, més de 200 suposats milicians ja han sucumbit en aquesta operació militar, que va començar el dia 18. D’altra banda, prop d’un miler de persones han estat arrestades, i d’elles, unes 500 estarien associades “a Hamas o la Jihad Islàmica Palestina”, segons Tel-Aviv. Per la seua part, l’agència de notícies palestina Wafa ve denunciant “execucions, detencions, tortures i desplaçaments forçats” al centre mèdic.Segons el ministeri de Sanitat gazià, controlat per Hamas, 107 pacients i 60 sanitaris continuen atrapats a l’hospital “en condicions inhumanes, sense aigua, sense electricitat i sense medecines”.D’altra banda, el Govern dels EUA ha autoritzat en els últims dies un nou paquet d’ajuda militar per a Israel de forma secreta i malgrat les reserves públiques de Washington davant de la intenció de les Forces Armades israelianes d’atacar la regió de Rafah, a l’extrem sud de la Franja de Gaza. La remesa inclou més de 1.800 bombes MK84 de 900 quilograms i 500 bombes MK82 de 225 quilograms, segons fonts del Departament de Defensa citades pel diari The Washington Post.Mentrestant, el vaixell de l’ONG catalana Open Arms va salpar ahir del port de Larnaca, a Xipre, cap a Gaza, on porta 400 tones de menjar. És la seua segona missió per portar aliments a l’enclavament palestí, on afirma que el bloqueig d’Israel a l’entrada de subministraments està causant una “crisi humanitària sense precedents”.D’altra banda, almenys tres membres de la missió de pau de Nacions Unides al Líban i un traductor van resultar ferits en una explosió a la localitat fronterera de Rmeish, que mitjans locals van atribuir a Israel.