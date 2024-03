Una primavera electoral

La Setmana Santa ha estat un parèntesi amb prou feines perceptible de l’activitat política, i el període que obre, amb tres cites electorals a la primavera, no augura que es rebaixi la crispació que s’ha aguditzat les últimes setmanes amb una infinitat de retrets creuats entre tots els partits.

Els comicis bascos, que se celebren el proper 21 d’abril, les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig i finalment les europees del 9 de juny poden ser per tant caldo de cultiu perquè assumptes com la llei d’amnistia, el finançament singular, el cas Koldo o el que incumbeix la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continuïn alimentant els dards dialèctics entre formacions. Aquest cicle electoral, a més, suposarà un examen per a l’estabilitat del Govern de Pedro Sánchez, amb un partit socialista que pot jugar un paper decisiu a Euskadi, a causa de l’escassa distància que les enquestes pronostiquen entre PNB i Bildu, i que parteix com el favorit a Catalunya. Les decisions que es prenguin podrien condicionar l’actitud que a partir de llavors tinguin alguns dels socis imprescindibles per a l’Executiu central, i perdre algun d’aquests suports dificultaria molt a Sánchez tirar endavant la legislatura.

El PP denuncia el president per utilitzar la Generalitat amb “finalitats electoralistes”

A Catalunya, el que puguin fer a partir del proper 12 de maig Junts i ERC és una incògnita perquè tot dependrà de la posició que aconsegueixin en els comicis, de la que obtingui el candidat socialista, Salvador Illa (que les enquestes posicionen com a vencedor), i del joc d’aliances i pactes que pot obrir-se a partir d’aquella nit electoral.

Aragonès posa en dubte la tornada de Puigdemont

La precampanya electoral a Catalunya no dona treva ni per Setmana Santa. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va apuntar ahir contra el candidat de Junts, Carles Puigdemont, qüestionant el seu compromís de tornar a Catalunya si rep els vots de la ciutadania. “Els electors han de jutjar quantes vegades s’ha dit això i després què s’ha fet”, va assegurar en una entrevista al diari Ara, on a més va acusar Junts de “prioritzar més els interessos del partit que els de Catalunya”. El republicà va disparar també contra el PSC, a qui va retreure que es posicioni en contra de la proposta de finançament singular. En aquest sentit, va afirmar que hi ha “una finestra d’oportunitat durant un temps” per dur a terme aquesta reforma i va instar a aprofitar-la ara que “el Govern espanyol depèn dels vots de Catalunya”. Així mateix, va recordar que aquest va ser un dels compromisos de Pedro Sánchez per a la investidura i va advertir: “Si no compleix, els acords es trenquen.” Per la seua banda, el PP va presentar una denúncia contra el president davant de la Junta Electoral de Barcelona per presumpte ús electoralista de la Generalitat al publicitar accions de govern, com l’ampliació d’ajuts per a les xarxes d’aigües municipals o visites institucionals com la depuradora de Puigpelat.