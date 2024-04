El Líban portarà Israel davant l'ONU per un atac contra observadors

El ministeri d’Afers Estrangers libanès va anunciar ahir que presentarà una denúncia “urgent” davant del Consell de Seguretat de l’ONU per l’atac de dissabte contra un equip d’observadors internacionals que atribueix a Israel i que considera que viola el “dret internacional i humanitari”. Van resultar ferits una xilena, un noruec, un australià i el seu traductor libanès.

Beirut va criticar així “els atacs contra les forces de pau de l’ONU, que tenen lloc després dels atacs contra periodistes, rescatistes, nens, dones i civils”, segons recull el diari libanès L’Orient Le Jour. El ministre d’Exteriors, Abdallah Bou Habib, ha parlat ja amb el comandant en cap de la Finul (Força Interina de les Nacions Unides al Líban), el general espanyol Aroldo Lázaro, i cita a “garantir la seguretat dels empleats de l’ONU, protegir els civils i intervenir ràpidament per acabar amb les violacions israelianes aplicant plenament la Resolució 1701 de l’ONU” que va posar fi a la guerra del 2006 entre Hezbollah i Israel.D’altra banda, almenys tres civils palestins van morir la matinada d’ahir i un número encara per determinar van resultar ferits com a conseqüència d’un atac israelià sobre el campament de refugiats de Maghazi, a la Franja de Gaza. Nombroses persones es trobaven desaparegudes o atrapades sota la runa. Un avió de la força aèria israeliana va bombardejar també el pati de l’Hospital Màrtirs d’Al-Aqsa a la ciutat de Deir al-Balah, el més important de l’àrea central de Gaza, la qual cosa va causar la mort de dos persones i en va ferir 30. A més, l’Exèrcit israelià va complir ahir dos setmanes d’operació militar dins de l’hospital Al-Shifa de la ciutat de Gaza, el més gran de la Franja, on manté “combats cos a cos” amb combatents atrinxerats a la zona. Així mateix, les forces armades israelians van assegurar haver matat un “alt cap” del partit-milícia libanès Hezbollah identificat com Ismail Al-Zin en un atac de dron a Kunin, al Líban. Paral·lelament, milers de persones van protestar a Jerusalem contra el Govern del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per demanar eleccions anticipades.