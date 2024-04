PNB i Bildu celebren l'Aberri Eguna amb la mirada en els comicis bascos més disputats

PNB i EH Bildu van celebrar ahir l’Aberri Eguna, el Dia de la Pàtria Basca, amb la mirada posada en les eleccions basques del proper dia 21, en la qual les enquestes vaticinen un empat tècnic entre les dos formacions. El PNB va triar Bilbao per a la celebració, mentre que la coalició abertzale va convocar una manifestació a Pamplona, que va ser multitudinària, malgrat la pluja.

El president del PNB, Andoni Ortuzar, va demanar a la seua militància que “mobilitzi el vot al màxim” i va suggerir que Bildu té “una agenda oculta amb les seues veritables intencions”, que posarà en marxa si governa. Va reconèixer que “la cosa està disputada”, però es va mostrar segur que el PNB guanyarà. “L’assumpte és com i per quant.. hem d’arribar als indecisos per guanyar amb claredat”, va apuntar. Va assegurar que “el que està en joc no és si el PNB és més que Bildu o Bildu més que el PNB. Aquesta és una lectura molt simplista. El que està en joc en la resposta de les institucions d’Euskadi per garantir progrés i benestar”. Ortuzar va comparar EH Bildu amb una vaca del seu avi, que “donava molta llet, però després donava una puntada de peu a la galleda i.. adeu!, ja no servia per a res” i va afegir que “igual ara diuen [Bildu] que volen fer iogurt sense calories, això sí, amb la llet que ha munyit el PNB, però si aconsegueixen el poder tornen a la puntada de peu a la galleda”. Així mateix, el lehendakari, Iñigo Urkullu, va animar a continuar construint una Euskadi “oberta, plural, ambiciosa i integradora, que garanteix les oportunitats i el benestar, davant els qui busquen només desestabilitzar i encoratgen una conflictivitat permanent, els qui confonen i neguen el progrés d’Euskadi i provoquen el malestar col·lectiu amb exigències impossibles a les institucions i els qui pinten una Euskadi que no és”.Per la seua part, el coordinador general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, va defensar que “la independència no arribarà si abans no arribem als governs” i va subratllar que la coalició abertzale té “vocació d’alternativa de govern” per demostrar que “aquest és un país que té un projecte nacional de sobirania al servei de les majories socials”. Així ho va indicar durant la seua intervenció en un acte polític després d’una manifestació en què van participar al voltant de 15.000 persones, segons la delegació del Govern. En l’acte van participar també l’eurodiputada d’ERC, Diana Riba, i l’exdirigent d’aquesta formació Raül Romeva.

Tomàs Molina, número dos d’Esquerra a les europees

El meteoròleg de TV3 Tomàs Molina serà el número 2 de la candidadura d’ERC en les eleccions europees del 9 de juny. S’integrarà a la llista d’Ara Repúbliques, que encapçalarà l’actual eurodiputada Diana Riba i en la qual també es presenten en coalició EH Bildu, BNG i Ara Més. Molina ho va anunciar en un vídeo a les xarxes socials.D’altra banda, el PSC guanyaria les eleccions del 12M a Catalunya amb 38 escons (5 més) i el 27,4% dels vots, però l’independentisme sumaria majoria absoluta amb 69 escons, segons un sondeig d’Electomania per a Crónica Global publicat ahir. Junts seria segona força amb 33 escons (un més que ara), mentre que ERC en perdria cinc i es quedaria en 28 i la CUP n’obtindria 8, un menys. El PP multiplicaria per quatre la seua representació i passaria de 3 a 12 diputats, els comuns baixarien de 8 a 5 i Vox retindria els 11 actuals. Cs desapareixeria del Parlament.