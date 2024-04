Ucraïna denuncia una onada d'atacs russos a la infraestructura energètica

Les autoritats locals d’Ucraïna van denunciar ahir una nova onada d’atacs russos contra la seua infraestructura energètica. Les forces russes van assolir una subestació d’Odessa que va deixar sense electricitat 170.000 residents de la tercera ciutat més gran del país, segons l’operadora DTEK. A Lviv hi va haver un altre atac contra “infraestructures crítiques”, entre elles un edifici administratiu, que es va saldar amb una persona morta. L’Exèrcit d’Ucraïna va informar de la demolició de 9 dels 14 míssils creuer destinats contra el seu territori i 9 d’11 avions no tripulats, un dia després que el president del país, Volodímir Zelenski, demanés als aliats d’Ucraïna més equips de defensa aèria per protegir-se d’aquests atacs. En aquest sentit, el ministre de Defensa de França, Sébastien Lecornu, va anunciar ahir que el seu país proporcionarà en dates pròximes més vehicles cuirassats a Ucraïna per facilitar el desplaçament de tropes pel front i míssils antiaeris del tipus Aster per impedir atacs russos. Segons declaracions recollides pel diari francès La Tribune, el ministre espera que aquests “centenars” de vehicles cuirassats arribin a Ucraïna a finals d’aquest any o principis del següent, sense donar data sobre l’arribada dels míssils.

Així mateix, Zelenski va recordar la retirada de les tropes russes de la regió de Kíiv, entre ells de la localitat de Butxa, on la Fiscalia calcula que van cometre més de 9.000 crims de guerra i va matar més de 1.400 civils, entre ells 37 nens durant el mes d’ocupació.Per la seua part, Rússia va denunciar les últimes hores nous atacs ucraïnesos contra la regió de Bélgorod, a prop de la frontera amb Ucraïna. Les forces russes afirmen que van abatre 10 míssils i 3 drons.