Condemnat a 31 anys i 6 mesos per violar la seua fillastra durant 18 anys

L’Audiència de Tarragona ha condemnat un home 31 anys i sis mesos de presó per violar la seua fillastra durant 18 anys i agredir sexualment dos menors d’edat, amics d’una de les seues filles. A més a més, l’acusat haurà d’indemnitzar les tres víctimes amb un total de 120.000 euros, no es podrà aproximar ni comunicar amb cap d’elles durant diversos anys i tampoc no podrà exercir cap professió relacionada amb menors.

Quan la víctima tenia 8 i 9 anys, el condemnat obligava la seua fillastra a fer-li fel·lacions, tocaments i a masturbar-lo, així com asseure’s sense roba a sobre d’ell mentre ejaculava sobre ella. Als 14 anys van començar les penetracions, que es produïen cada dia. Aquestes agressions es van allargar durant prop de dos dècades i es van produir en els diferents municipis del Baix Penedès on van viure, com la Bisbal del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Calafell.Quan la víctima va complir la majoria d’edat, sent conscient que eren actes “incorrectes”, va intentar aturar les violacions. No obstant, el padrastre la va amenaçar amb el fet que es divorciaria de la seua mare, que la continuaria violant o que li faria el mateix a la seua germana petita. Tanmateix, segons diu la sentència, la jove va denunciar els fets el 31 d’octubre de l’any 2019. Els Mossos van obrir una investigació i van detenir l’home, que es troba en presó preventiva des del novembre del 2019.Al contrari, la mare de la jove ha estat absolta després que també se l’hagués acusat de ser cooperadora “necessària” per omissió del delicte d’agressió sexual. Malgrat que la Fiscalia sol·licitava per a la mare 20 mesos de presó, el tribunal ha considerat que no hi havia prou proves.