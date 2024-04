Derrota històrica del partit d'Erdogan en les eleccions locals

El Consell Suprem Electoral de Turquia va confirmar ahir la victòria de la principal formació política opositora, el Partit Republicà del Poble (CHP), als comicis locals de diumenge, amb un avantatge d’alguna cosa més de dos punts sobre el Partit Justícia i Desenvolupament (AKP) del president turc, Recep Tayyip Erdogan.

La sonada derrota del partit d’Erdogan, reconeguda en la vigília pel mateix dirigent turc, es deu a diversos factors. El principal motiu del canvi que van mostrar els electors a les urnes és el deteriorament de les condicions econòmiques de la vida d’importants capes de la societat, amb una inflació del 67% interanual. També hi ha contribuït l’avenç del partit islamista Yeniden Refah (YRP), dirigit pel fill de Necmettin Erbakan, el fundador del primer partit islamista turc i mentor d’Erdogan en els inicis de la seua carrera política.En una intensa campanya electoral, Erdogan es va implicar a fons en aquestes eleccions, destacant sempre la crucial importància de reconquerir l’alcaldia d’Istanbul per al seu partit, el governant AKP (islamista), després d’haver-la perdut el 2019.Va passar llavors en mans del partit més gran de l’oposició, el socialdemòcrata CHP, el candidat del qual, Ekrem Imamoglu, es va convertir en alcalde. Diumenge va ser reelegit amb 11 punts d’avantatge sobre el candidat d’Erdogan.La clara victòria d’Imamoglu s’interpreta per tant com un fracàs personal d’Erdogan i la seua política nacional i ara ningú no dubta que utilitzarà l’alcaldia com a trampolí per conquerir la presidència del país en els pròxims comicis, com ja ho va fer el mateix Erdogan, alcalde d’Istanbul entre els anys 1994 i 1998.A més, el CHP no només va aconseguir les alcaldies de 35 capitals de província, davant 24 de l’AKP, sinó que es va col·locar com a primer partit del país, superant el seu rival en un milió de vots, gairebé dos punts, i conquerint alguns bastions de la formació d’Erdogan.Els analistes coincideixen que la derrota patida per l’AKP en aquestes municipals posa fi a una eventual aspiració d’Erdogan a un nou mandat en les presidencials del 2028.