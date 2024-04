Detingut a Amposta per matar i esquarterar la seua exparella

Imatge del carrer d’Amposta on va ser detingut el presumpte assassí. - GOOGLE MAPS

La Policia Local d’Amposta va detenir ahir un home de 47 anys com a presumpte autor de la mort de la seua exparella, una dona de 34 anys, en un habitatge del municipi. Segons va informar ElCaso.com, un home, de nacionalitat espanyola, va assassinar la seua parella, també de nacionalitat espanyola, després la va esquarterar i finalment es va desprendre de les restes en contenidors. Un amic del suposat assassí es va presentar a la comissaria de la policia local i va explicar els fets. Agents de la policia es van dirigir fins a la casa on vivia la parella, al número 4 del carrer de Xile, i van confirmar els fets. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació que ha assumit la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Terres de l’Ebre.

Segons les primeres informacions, la parella, amb problemes amb les drogues, era coneguda a Amposta i havia protagonitzat algun incident anteriorment. Pel que sembla, la víctima hauria apunyalat l’home no fa gaire dies. Va ser arran d’aquesta baralla que se li va imposar l’ordre d’allunyament. Tots dos tenien una relació tòxica i des dels cossos policials s’havia ofert ajuda a l’agredida.Encara que el succés està sota secret de sumari, ElCaso va informar que l’home va assassinar la dona i la va esquarterar, amb l’objectiu de fer-la desaparèixer de forma més fàcil.D’aquesta manera, el presumpte assassí anava distribuint parts del cadàver en diversos contenidors de la localitat, fins que un amic seu ho va denunciar a la policia local, que va activar també els Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec del cas.D’altra banda, el Govern central, a través del ministeri d’Igualtat, ha destinat set milions d’euros a les subvencions destinades a programes i projectes de conscienciació, prevenció, sensibilització, investigació i innovació per a l’erradicació de les diferents formes de violència contra les dones corresponents al 2024.La convocatòria, que es va publicar dijous al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), té com a objectiu prevenir la violència contra les dones i difondre els valors d’“igualtat, diversitat i tolerància”.