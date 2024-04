El Govern central amenaça de portar Aragó al Constitucional per derogar la llei de Memòria

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va anunciar ahir que el Govern central portarà al Tribunal Constitucional la llei aprovada a Aragó per PP i Vox que deroga la de Memòria Democràtica d’aquesta comunitat si l’Executiu autonòmic no accepta modificar-la. A més, va afirmar que el Govern de l’Estat actuarà de la mateixa forma amb les proposicions de llei de “concòrdia” que es preparen a Castella i Lleó i el País Valencià, on també governen en coalició el PP i Vox.

Aragó va derogar el 15 de febrer la llei autonòmica amb el suport dels tres grups presents al Govern: PP, Vox i PAR. A continuació, PP i Vox van presentar el dia 21 de març al País Valencià, on governen en coalició, una proposició de llei de la “concòrdia” que substituirà l’actual llei autonòmica de memòria. En la mateixa línia, el Partit Popular i Vox, que governen junts a Castella i Lleó, van presentar el 26 de març una proposició de llei de la “concòrdia” per substituir el vigent decret autonòmic. Aquesta nova norma no recull una condemna expressa al que va passar entre la Guerra Civil i la Constitució espanyola del 1978, a banda que suprimeix la paraula “dictadura” per referir-se únicament com a franquisme al període comprès entre 1939 i l’arribada de la democràcia.El que pretén el PP, “obligat i cedint” davant de Vox, va dir el ministre, és “blanquejar la dictadura” i “igualar quatre dècades d’absència de llibertats, de desaparicions i tortures” amb un període democràtic. Va avançar que comunicarà al Govern d’Aragó la interposició de l’article 33.2 de la Llei orgànica del TC per convocar-lo a una comissió bilateral en la qual abordar aquesta discrepància i tant “si es neguen” a acudir a aquesta reunió com si no accepta modificar la nova norma, “automàticament” presentarà recurs. Segons la seua opinió, la derogació de la llei a Aragó “envaeix competències del dret internacional” i “vulnera drets humans”, atès que, per exemple, elimina el mapa de fosses, retira llocs de memòria i suprimeix una disposició sobre homenatges a persones assassinades en camps de concentració nazis. La portaveu del Govern d’Aragó, Mar Vaquero, va rebutjar participar en la comissió bilateral sobre la Llei de Memòria Democràtica, la derogació de la qual considera “jurídicament irreprotxable”, i va convidar l’Executiu central a “acudir directament al Tribunal Constitucional”.

Els populars veuen lògic “eixamplar el concepte de víctimes”

El portaveu del PP, Borja Sémper, va assegurar ahir estar d’acord a “eixamplar el concepte de víctimes” que pretén la llei de Concòrdia del PP i Vox a Castella i Lleó i a Aragó, i va qualificar de “sorprenent” que el PSOE pugui estar-hi en contra.El dirigent popular va aprofitar la qüestió de la qualificació de víctimes per recomanar al ministre Ángel Víctor Torres que llegeixi, almenys, Julián Marías, Chaves Nogales i Clara Campoamor, que seria “extraordinàriament interessant també per evidenciar la necessitat de rescabalar totes les víctimes”.La portaveu del PSOE a l’executiva federal del partit, Esther Peña, va assegurar per la seua part que el seu grup utilitzarà “tots els recursos” contra l’“onada reaccionària” dels governs autonòmics de Partit Popular i Vox en matèria de memòria democràtica, i va expressar el seu suport als familiars de víctimes del franquisme.