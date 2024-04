Govern i sindicats de presons acorden crear dos grups de treball per desencallar la crisi

detail.info.publicated Agències Barcelona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Generalitat i els sindicats de presons han pactat aquest dimarts crear un grup de treball sobre seguretat a l'interior dels centres i un altre que seguirà negociant qüestions laborals, com feia fins ara. En una trobada al Districte Administratiu arran de la mort d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric, les dues parts s'han emplaçat a seguir negociant properament en dos àmbits diferenciats. A la trobada hi havia el secretari general de Justícia, Jordi Martinoy, i representants de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, després que els sindicats es neguessin a interlocutar amb la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, o el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, de qui demanen la dimissió.

Els sindicats han convocat vaga per al 26 d'abril i per a l'11 de maig coincidint amb l'inici de la campanya per a les eleccions al Parlament del 12 de maig i amb la jornada de reflexió. CSIF, Intersindical, Acaip, UGT, IAC-CATAC i CCOO consideren que el relleu del director de la presó Mas d'Enric anunciat la setmana passada equival al sacrifici d'un "peó" per "protegir figures més rellevants", i lamenten que l'estratègia "evidencia que els objectius electorals sembles tenir prioritat per damunt de la voluntat del Govern de resoldre el conflicte".

Tot i això, els sindicats opinen en un comunicat conjunt que l'anunci del relleu del director de Mas d'Enric indica, també, que l'escenari "podria estar canviant". En aquest sentit, consideren que la mesura "suposa un reconeixement públic" del Govern que el Departament de Justícia "ha d'assumir la seva responsabilitat".

A banda del relleu al capdavant de la presó tarragonina, Justícia ha anunciat altres canvis, com alguns protocols del CIRE, l'empresa pública on treballava la cuinera. També s'han produït canvis a les presons de Ponent i Lledoners, on s'ha prohibit que hi treballin interns amb crims de sang.