El PNB podria guanyar per la mínima les eleccions basques

El PNB guanyaria les eleccions basques del 21 d’abril a l’aconseguir entre 30 i 31 escons, seguit molt de prop per EH Bildu amb 28-29, mentre que el PSE-EE es mantindria com a tercera força amb 10-11 representants i el PP n’obtindria entre 5 i 6, segons el CIS. Amb aquests resultats el PNB i el PSE-EE podrien repetir coalició de govern com en les dos legislatures anteriors i comptar amb majoria absoluta (38). Les coalicions d’esquerra d’àmbit estatal (Sumar i Podem) es veurien perjudicades per la seua decisió de no presentar-se sota una única marca com van fer el 2020, quan van sumar en total sis escons. Així, Sumar aconseguiria ara entre 0 i 2 representants i Elkarrekin Podem entre 0 i 1. De la mateixa manera, Vox també podria perdre la seua única parlamentària quatre anys després d’haver aconseguit presència al Parlament Basc per primera vegada en la seua història, ja que l’estudi del CIS augura que en aquesta ocasió aconseguirà entre 0 i 1 escons.

El CIS pregunta també pel coneixement que existeix sobre els candidats i la valoració que mereixen per part de l’electorat, que atorga la màxima puntuació a Pello Otxandiano (EH Bildu), amb un 5,64, gairebé empatat amb Imanol Pradales (PNB), que obté un 5,48.Respecte a l’aspirant a la lehendakaritza que està més preparat per resoldre els problemes del País Basc, la majoria dels enquestats es decanta per Pradales (28,8%), seguit d’Otxandiano (21,3%). Quant al candidat que els electors prefereixen que es converteixi en el pròxim lehendakari, el 30,4% dels enquestats es decanta per Pradales, el 26,1% per Otxandiano, mentre que el 8,2% ho fa per Eneko Andueza (PSE-EE) i el 4% per Javier de Andrés (PP).Entre els principals problemes que destaquen actualment els ciutadans al País Basc, l’informe del CIS situa, en primer lloc, la sanitat, seguida de l’atur, els problemes polítics en general, la situació econòmica, l’habitatge i la immigració.