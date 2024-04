Puente estudia denunciar Ouigo per “males pràctiques”

El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va afirmar ahir que està estudiant diferents fórmules, fins i tot acudir a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), per les pràctiques “profundament deslleials” de la francesa Ouigo als corredors d’alta velocitat on opera i en els quals competeix amb altres operadors, com Renfe i Iryo.

En declaracions a Onda Cero, va denunciar que els baixos preus d’Ouigo, venent bitllets “molt per sota del cost des del principi, han arrossegat” Iryo i Renfe “a uns resultats molt dolents en corredors que eren altament rendibles”.

Així, i ateses les pèrdues properes als quaranta milions d’euros anuals d’Ouigo, Puente creu que “indefectiblement” l’empresa gal·la haurà d’apujar els preus. “Llevat que l’operadora francesa estigui en la idea de perdre diners en els deu anys que tenen en aquest moment compromesos de presència als corredors d’alta velocitat més rendibles d’Espanya, haurà d’apujar els preus. És que no hi ha una altra solució”, va recalcar el ministre, que va remarcar que Renfe és l’empresa que dona servei als corredors on no tothom vol entrar.