El Senat formalitza la comissió del cas Koldo i el Congrés crea avui la seua

El Senat va crear ahir la comissió que s’encarregarà d’investigar la presumpta trama de cobrament de comissions per l’adjudicació de contractes per a la venda de material sanitari en plena pandèmia, coneguda com cas Koldo. L’òrgan va quedar constituït després de l’elecció de la taula, que va tirar endavant gràcies a un pacte entre populars i socialistes.

El portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, va dir que el seu partit citarà la presidenta del Congrés, Francina Armengol, perquè comparegui en la comissió i no descarta citar també el cap de l’Executiu Pedro Sánchez.D’altra banda, el Congrés constituirà avui la comissió d’investigació sobre contractes d’emergència adjudicats per diferents administracions per a l’adquisició de material sanitari durant la pandèmia, un òrgan que funcionarà en paral·lel a la constituïda al Senat i que investigarà únicament el cas Koldo.Els socialistes pretenen aprofitar per citar presidents autonòmics del PP, com la madrilenya Isabel Díaz Ayuso, la parella de la qual està sent investigada pels presumptes delictes de frau fiscal i falsedat documental. La portaveu de l’executiva federal del PSOE, Esther Peña, va avisar que “ningú no hauria de sentir-se intimidat” per ser citat a comparèixer.