Aragonès planteja un referèndum per la 'via escocesa' i el Govern central el rebutja

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va plantejar ahir una via per poder organitzar un referèndum pactat a Catalunya, a l’“estil escocès” invocant l’article 92 de la Constitució, tot i que la proposta va ser de manera gairebé immediata rebutjada pel Govern central.

La proposta d’Aragonès, recollida en un informe elaborat per l’Institut d’Estudis d’Autogovern, que lidera l’exsecretari general d’ERC Joan Ridao, assenyala com “la via més idònia i factible” per celebrar la consulta l’article 92 de la Constitució, que estableix que “les decisions polítiques d’especial transcendència podran ser sotmeses a referèndum consultiu de tots els ciutadans”, el qual “serà convocat pel rei, mitjançant proposta del president del Govern de l’Estat, prèviament autoritzada pel Congrés”.“Votar sobre la independència és possible en l’actual marc legislatiu i només és una qüestió de voluntat política, com l’amnistia”, va assegurar Aragonès, que va explicar que la pregunta plantejada per l’informe és: Voleu que Catalunya sigui un estat independent?, amb una resposta binària de sí o no inspirada en el model escocès i sense requisits de quòrum ni participació. El president va asseverar que l’informe contempla aquesta via com “la prioritària, però no l’exclusiva”, i va apostar per un referèndum acordat entre les parts i circumscrit únicament a Catalunya.El document planteja també altres vies perquè els catalans votin: reformar la llei orgànica 2/1980 sobre la regulació de diferents modalitats de referèndum o la delegació de les funcions estatals per autoritzar aquest tipus de consultes per la via de l’article 150.2 de la Constitució.La via de l’article 92 també va ser defensada recentment per l’expresident Carles Puigdemont, que en la conferència de principis de setembre de l’any passat, en la qual va plantejar les seues condicions per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, va suggerir aquest paraigua legal per a un referèndum.Tanmateix, la proposta no va ser ben rebuda per l’Executiu de Sánchez, que va aclarir, per boca de la ministra portaveu, Pilar Alegría, que “en absolut és la posició del Govern” i tampoc de la majoria dels catalans. En aquest sentit, Alegría va concloure que “no és al full de ruta del nostre Govern la celebració d’un referèndum a Catalunya”, ja que va considerar que és “clara i radicalment contrària” a les polítiques que impulsa des de la passada legislatura en favor de “la unitat, el retrobament i la concòrdia”. A més, va titllar aquesta proposta de “maniobra electoral”. En aquesta línia, el PSC es va plantejar portar l’anunci davant de la Junta Electoral de Barcelona. En contra s’hi va mostrar també l’ANC, que va afirmar que aquesta via “enterra la consulta de l’1-O”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va carregar contra Aragonès, per tornar a la “matraca de la independència” i va reclamar a Sánchez trencar amb l’independentisme. “Si a Sánchez li quedés sentit d’Estat, no deixaria ni que presentessin aquesta proposta de referèndum”, va dir. La formació ja ha denunciat a la Junta Electoral la compareixença d’Aragonès per “utilitzar la Generalitat amb finalitats electorals”.

Puigdemont fitxa de ‘número dos’ una empresària de Silicon Valley

Els partits ja han començat a tancar les seues llistes de cara a les eleccions al Parlament del proper 12 de maig. Junts ha escollit com a número dos de Carles Puigdemont l’empresària tecnològica Anna Navarro, un “referent mundial en el sector de les noves tecnologies que permetrà reforçar el perfil econòmic” de la seua candidatura, va destacar. L’empresària, nascuda a Olot, ha encapçalat durant trenta-dos anys equips d’estratègia de mercats, productes i enginyeria. L’any 2020 va ser escollida la dona més influent del món en l’àmbit de la tecnologia, segons Analytics Insight. Entre d’altres ha treballat per a Cisco Systems, Xerox, VeriSign, VMware o NetApp a Silicon Valley, on és considerada uns dels perfils més brillants. “Si volem crear les condicions perquè no se’n vagi talent o perquè torni el que se n’ha anat, cal fomentar les oportunitats adequades”, va assenyalar l’expresident.Per la seua part, el PSC ha escollit com la segona de Salvador Illa la fins ara portaveu del partit al Parlament, Alícia Romero. La diputada, que en els anteriors comicis va ocupar el sisè lloc de la candidatura del socialista, ascendeix fins a la segona posició després de ser de facto la mà dreta d’Illa durant aquesta legislatura, formant part dels equips socialistes que han negociat els dos últims dos pressupostos amb el Govern.Els fitxatges també comencen a perfilar-se de cara als comicis europeus del proper 9 de juny. El meteoròleg de TV3 Tomàs Molina, es va presentar ahir com a número 2 d’ERC en aquests comicis, en els quals la formació es presenta en coalició amb EH Bildu, BNG i Ara Més sota el nom Ara Repúbliques. Com a cap de llista repetirà l’eurodiputada republicana Diana Riba. Per a Molina, l’objectiu de la seua candidatura és “aconseguir una estratègia a Europa d’adaptació al canvi climàtic”.