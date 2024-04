Un bombardeig israelià mata set membres de l'ONG de José Andrés

Set treballadors de l’ONG World Central Kitchen, fundada pel xef espanyol José Andrés, van morir ahir a la Franja de Gaza per un atac aeri israelià, la qual cosa va portar bona part del món a exigir respostes al Govern de Benjamin Netanyahu. Segons va informar l’ONG en un comunicat, els morts provenen de Polònia, el Regne Unit i Austràlia, a més d’un cooperant palestí i un ciutadà amb doble nacionalitat, nord-americana i canadenca.

Segons el mitjà Haaretz, que citava fonts de Defensa, un dron israelià va arribar a disparar fins a tres vegades contra un comboi de World Central Kitchen a la ciutat de Deir al-Balah, al centre de l’enclavament, malgrat que els cotxes estaven clarament marcats amb el logotip de l’organització. Es tracta dels primers treballadors humanitaris estrangers assassinats a la guerra de Gaza des del 7 d’octubre, un conflicte que ja ha causat més de 32.900 víctimes, la majoria dones i nens.L’ONG ha subministrat l’ajuda que ha arribat per vaixell a Gaza en les darreres setmanes des de Xipre, en un corredor marítim humanitari posat en marxa davant dels obstacles d’Israel per a l’arribada d’ajuda per terra per als més de dos milions de persones de l’enclavament. Però després d’aquest atac, l’organització va anunciar que suspèn les seues operacions a la regió.L’Exèrcit israelià ha obert una investigació sobre els fets però el primer ministre, Benjamin Netanyahu, va admetre la mort de treballadors humanitaris per un atac “no intencionat” de les forces del seu país, que ha succeït “en el marc d’una guerra”.

Les condemnes internacionals a aquest atac no van trigar a arribar. Així, el secretari d’Estat dels Estats Units, Antony Blinken, va demanar a Israel “una investigació ràpida, completa i imparcial”.D’altra banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va exigir des d’Amman, la capital de Jordània, que Israel aclareixi l’atac. A més, va explicar que preveu que Espanya reconegui Palestina com a estat abans del mes de juliol i està convençut que ben aviat altres països s’afegiran a aquest reconeixement.