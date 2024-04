Brussel·les adverteix que pot paralitzar la llei d'amnistia

El comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, va subratllar ahir que una llei estatal, com és l’amnistia, podria quedar paralitzada si un jutge d’un Estat de la UE planteja dubtes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la seua aplicació en relació amb el dret comunitari. En resposta a una pregunta parlamentària de l’eurodiputat de Cs Adrián Vázquez, Reynders va apuntar que els jutges dels estats membres poden plantejar al TJUE dubtes, i va apuntar que la presentació d’aquest tipus de qüestions, anomenades prejudicials, “comporta la suspensió del procediment nacional fins que el TJUE es pronunciï”. Va subratllar el principi de primacia del Dret comunitari, i va afegir que “l’òrgan jurisdiccional nacional ha de deixar inaplicada qualsevol normativa nacional que no respecti aquest principi”. Malgrat que ni en la qüestió parlamentària ni en la resposta no se cita l’amnistia, sobre la qual Brussel·les ja ha dit que no es pronunciarà fins que no se’n culmini la tramitació parlamentària, Cs celebra el que ha dit el comissari com a “garantia que la norma no entrarà en vigor fins que el TJUE no resolgui les prejudicials”.

El líder del PP català, Alejandro Fernández, va afirmar que la postura de Reynders prova que “l’estat de dret funciona a Espanya i a la Unió Europea”.Per la seua part, l’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, va afirmar que “la suspensió dels procediments quan s’emet una consulta prejudicial ni és absoluta ni implica el manteniment de les mesures cautelars personals”.

El PP assegura que la postura de Reynders prova que “l’estat de dret funciona”

En un altre ordre, Pedro Sánchez va exigir ahir al PP tancar a l’abril el pacte per renovar el Consell General del Poder Judicial, negociació en què Reynders actua de mediador. El portaveu del PP, Miguel Tellado, li va dir que “no està en condicions de posar ultimàtums”, i va assenyalar que “els que així ho feien són els seus socis de govern, que posaven ultimàtums i després assassinaven polítics del PP”, en una polèmica referència a ETA.