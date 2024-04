Israel diu que l’atac a l’ONG del xef José Andrés es va deure a una "identificació errònia"

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’atac contra el comboi humanitari del xef José Andrés World Central Kitchen (WCK), en el que van morir set dels seus empleats, es va deure a una "identificació errònia", segons l’informe preliminar de l’Exèrcit israelià, mentre la comunitat internacional continua advertint a Israel que si persisteixen aquest tipus d’atacs serà difícil evitar la fam a Gaza. "Vull ser molt clar: l’atac no es va dur a terme amb la intenció de danyar els treballadors humanitaris de WCK. Va ser un fallo per una identificació errònia: de nit, durant una guerra, en condicions molt complexes. No hauria d’haver succeït", va afirmar el cap d’Estat Major de l’Exèrcit israelià, Herzi Halevi, en presentar les conclusions preliminars de la seua investigació.

Halevi va insistir que una "entitat independent investigarà l’incident exhaustivament", unes indagacions més precises que es completaran en els propers dies, i va prometre que l’Exèrcit "aprendrà de les seues conclusions, implementarà mesures immediates i compartirà aquestes conclusions amb WCK i altres organitzacions internacionals rellevants".

El primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, va ser el primer, aquest dimarts, en reconèixer la responsabilitat d’Israel en l’atac "no intencionat", i hores després en el seu compte de X va afirmar que "Israel lamenta profundament aquest tràgic incident"; mentre que el president Isaac Herzog va anomenar personalment el director i fundador de WCK, el xef espanyol José Andrés, per disculpar-se per l’ocorregut. En una tribuna que firma avui al diari 'The New York Times', el xef va afirmar que les set víctimes "eren el millor de la humanitat", amb rostre i nom, "no només treballadors humanitaris genèrics ni danys col·laterals".

Els set treballadors humanitaris són el palestí Saifeddin Issam Ayad Abutaha, l’australiana Lalzawmi Frankcom, el polonès Damian Soból, el canadenc-nord-americà Jacob Flickinger i els britànics John Chapman, James Henderson i James Kirby ,"que ho van arriscar tot per l’activitat més fonamentalment humana: compartir el nostre menjar amb els altres", va subratllar Andrés.

A l’article, el xef demana a Israel que obri més rutes terrestres per repartir aliments i medicines -un reclam que des de fa mesos fan les agències humanitàries perquè l’ajuda arribi al nord, on la fam ja és una realitat-, "deixi de matar civils i treballadors humanitaris" i "iniciï avui el llarg camí cap a la pau".

200 treballadors humanitaris morts

Gairebé 200 empleats humanitaris han mort a la Franja de Gaza des que va començar la guerra, la qual cosa demostra que l’atac a WCK "no és un incident aïllat", va denunciar ahir el coordinador humanitari de l’ONU per als Territoris Palestins Ocupats, Jamie McGoldrick. "Incidents com el d’ahir no haurien de passar. Israel no ha fet prou per protegir els civils", va denunciar el president nord-americà Joe Biden; mentre que l’OMS va recordar que els vehicles del comboi "estaven clarament marcats i mai no van haver de ser atacats".