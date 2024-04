El jutge arxiva la investigació a Mònica Oltra que en va forçar la dimissió

El Jutjat d’Instrucció número 15 de València va acordar ahir el sobreseïment provisional de la causa oberta contra l’exvicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra –per la qual va dimitir el 2022– i alguns dels seus col·laboradors per la suposada ocultació del cas d’abusos comesos pel seu exmarit. El jutge d’instrucció, Vicente Ríos, va assenyalar en una interlocutòria que no “s’ha acreditat que Oltra, ni qualsevol altra persona de la conselleria, dirigís ordre, instrucció, consigna o cap indicació als investigats” en relació amb el cas del seu ex, Luis Ramírez, a presó per abusos a una jove tutelada que era menor en el moment dels fets.

Encara que la resolució no és ferma, i pot ser recorreguda, l’instructor és taxatiu: “Finalitzada la instrucció, escoltats tots els investigats, prenent en consideració les declaracions de tots els testimonis (i molt en particular el de la mateixa víctima), examinada la copiosa documental i examinat el trànsit de 48 correus electrònics entre els investigats i d’altres, no subsisteix cap indici racional de criminalitat”. Després de la investigació no s’ha acreditat que, “ni tan sols al nivell propi dels indicis”, Oltra tingués cap coneixement, fins al 4 d’agost del 2017, dels fets atribuïts per la menor a qui llavors era el seu marit. La vicepresidenta residia amb l’acusat al mateix habitatge, però llavors la seua relació personal “es limitava a compartir l’educació i la cura dels fills d’ambdós”, va assenyalar el jutge, que va defensar que la menor abusada mai va estar indefensa encara que no es personés la Generalitat.Compromís, la formació a la qual pertany Oltra, va assegurar que l’arxivament de la causa demostra que l’exvicepresidenta va ser víctima d’un cas “clar” de lawfare (guerra judicial) i la va convidar a tornar a la primera línia política si així ho desitja.El president valencià, el popular Carlos Mazón, va mostrar el seu “total respecte a les decisions judicials”, i va insistir a denunciar els abusos a la menor.Per la seua banda, els socialistes es van mostrar “satisfets” per la sentència del jutge. Van afirmar que “avui es fa justícia” i que ara cal que “la dreta” demani disculpes per les acusacions a Oltra.