Es posa a caminar la comissió sobre la compra de mascaretes al Congrés

El Congrés va constituir ahir la comissió que s’encarregarà d’investigar els contractes d’emergència de diferents administracions per a la compra de material sanitari durant la pandèmia, un òrgan que comptarà amb un diputat de Vox a la mesa que dirigirà els seus treballs, en virtut del pacte que aquest partit va tancar amb el PP. La constitució d’aquesta comissió arriba després que el Senat fes el mateix per investigar la trama coneguda com cas Koldo. En el cas del Congrés, PSOE i Sumar compten amb majoria a la mesa d’aquest òrgan, ja que van aconseguir tres dels cinc llocs amb el suport d’ERC, Junts, PNB, Bildu i Coalició Canària. Els socialistes no van avançar la seua llista de compareixents, però no descarten citar la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso. Aquesta es va mostrar disposada a comparèixer: “Que em truquin, que els explicaré el més gran.”

El portaveu del PP, Miguel Tellado, va considerar que la comissió promoguda pel PSOE al Congrés està “viciada” perquè la presidenta de la Cambra, Francina Armengol, és “objecte d’investigació” i, per tant, és “un disbarat que s’investigui a si mateixa o que pot interferir en les tasques” d’aquest òrgan. Els populars han avançat que cridaran a declarar el ministre Ángel Víctor Torres al Senat.En un altre ordre de coses, el senador del PP Francisco Bernabé va acusar Pedro Sánchez i la seua dona, Begoña Gómez, de “tràfic d’influències conjugal” pel seu presumpte paper en el rescat d’Air Europa. D’altra banda, segons va publicar El Confidencial, Gómez va firmar una carta de recomanació perquè dos empreses s’emportessin una licitació de 7,7 milions d’euros del ministeri d’Economia que van acabar aconseguint.