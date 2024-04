Aragonès defensarà l’amnistia al Senat dilluns: "Trolejar el PP sempre ve de gust"

detail.info.publicated Agències Barcelona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat avui que dilluns anirà al Senat per defensar l’amnistia i el referèndum. "Hauran d’escoltar que l’amnistia és necessària i que serveix per acabar amb la repressió. Volien que fos un monòleg i no serà així. Trolejar el PP sempre ve de gust", ha dit en una entrevista a 'Ser Catalunya'. D’altra banda, després que el president espanyol, Pedro Sánchez, hagi rebutjat la seva proposta sobre les vies jurídiques per celebrar un referèndum, el també candidat d’ERC a les eleccions catalanes li ha recordat que té un "compromís firmat" d’obrir una nova fase de negociació. A més, li ha avisat que el compliment dels acords d’investidura determinarà si té sentit continuar donant-li suport al llarg de la legislatura.

La visita dilluns d’Aragonès al Senat, on el PP té majoria absoluta, coincideix amb la votació d’un informe impulsat pels populars que afirma que l’amnistia és "un cop mortal per a l’Estat constitucional i autonòmic". El text, que previsiblement tirarà endavant gràcies a la majoria dels populars, es votarà en la Comissió General de les Comunitats Autònomes, on poden intervenir els presidents autonòmics.

Per la seua part, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha replicat a Aragonès que és "molt trist" proposar un referèndum "des de la solitud i en campanya electoral". "Hem tingut tres anys per plantejar un referèndum a Madrid", va retreure al candidat republicà, abans d’afirmar que les eleccions del 12 de maig seran un "dilema" entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez.

Mentrestant, el primer secretari del PSC i candidat socialista a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat de "coseta electoral" la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de crear una conselleria del català si torna a governar.