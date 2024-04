Retingut un creuer a Barcelona amb 1.500 viatgers perquè 69 tenien visat fals

Un creuer amb uns 1.500 passatgers a bord va quedar ahir retingut al port de Barcelona perquè 69 ciutadans bolivians no podien desembarcar al no disposar d’un visat vàlid per poder ingressar en l’espai Schengen europeu, ja que la Policia Nacional sospitava que els que portaven eren falsos. Barcelona era la destinació final d’aquests passatgers bolivians afectats però no de tot el passatge del vaixell, amb unes 1.500 persones, que havia de continuar la ruta cap a Croàcia però que, fins al tancament d’aquesta edició, esperava amarrat al port barceloní solucionar la situació.

El creuer va travessar l’Atlàntic des del Brasil fins a Barcelona, on va baixar el passatge que tenia destinació final en aquesta ciutat –com el grup de bolivians– i, al mateix temps, va embarcar nou passatge que fa la segona part de la ruta, fins a Croàcia. Familiars i amics dels passatgers bolivians van demanar una solució a la seua situació al·legant que “havien estat estafats”.Els ciutadans d’aquest país no requerien visat per fer viatges de curta estada, de noranta dies, als països Schengen fins al 2007, quan va entrar en vigència una decisió adoptada pels governs europeus per respondre a l’augment del flux migratori procedent de Bolívia.