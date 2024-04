Puigdemont es trasllada a viure la Catalunya Nord

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s’ha traslladat a viure la Catalunya Nord –la zona del sud de França amb llaços històrics i lingüístics amb Catalunya- per desenvolupar des d’allà la campanya de les eleccions del 12 de maig i preparar el seu retorn previst per al debat d’investidura.

Així ho han explicat fonts de JxCat, que han precisat que Puigdemont ja està buidant la seua casa a Waterloo (Bèlgica), en la qual es va instal·lar el 2018, després de sortir d’Espanya, i s’ha mudat a una nova llar provisional a la comarca del Vallespir, al sud de França, a menys d’una hora amb cotxe del seu habitatge en Girona.

Els seus plans, segons va anunciar el propi Puigdemont, passen per tornar a Catalunya definitivament, no per a la campanya del 12 M, però sí per al debat d’investidura, previst com molt tard per al 25 de juny.