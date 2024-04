Cunit contracta seguretat privada per la falta de policies

La Policia Local de Cunit té de baixa laboral o absència per indisposició prop d’una tercera part dels 31 efectius del cos. Són nou policies que tenien torn aquesta setmana i que han obligat el consistori a reformular el patrullatge. En el cas del torn de nit de dijous, l’ajuntament es va veure obligat a contractar un vigilant privat per custodiar la comissaria, a causa de la falta d’efectius.

Des del Sindicat de Policia Municipal apunten que les absències són per una casuística diversa, però asseguren que moltes conflueixen en el “malestar” que viu la plantilla per manca crònica d’efectius en els últims quinze anys, “la qual cosa ha portat a una situació insostenible”. Afirmen que, mentre el municipi no ha parat de rebre nous empadronats fins a arribar als més de 15.000 veïns censats, el cos ha seguit amb els mateixos efectius, amb ampliacions puntuals de la plantilla en temporada d’estiu.El consistori, per la seua part, replica i recorda que a curt termini està previst incorporar sis agents nous i acusa els sindicats de voler “crear un missatge de tensió cap a la ciutadania” quan afirmen que no hi ha policies.