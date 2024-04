França, en xoc per les brutals pallisses a dos menors al sortir de classe

Un alumne de 15 anys d’edat va morir ahir després d’haver estat atacat brutalment dijous a Viry-Châtillon, als suburbis de París, davant del col·legi Sablons. “Els atacants van fugir”, va dir la policia, que encara no ha detingut els autors, segons va explicar el fiscal Grégoire Dulin a l’agència de notícies Franceinfo.

L’estudiant sortia de classe de música i tornava a casa seua, a menys de 100 metres del col·legi, quan va ser colpejat per un grup d’individus. Segons l’alcalde de Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain, el van trobar “demacrat en una escala, sense poder reaccionar”. Malgrat ser enviat immediatament a un hospital va morir hores més tard.

Dimarts a la tarda, una altra pallissa als afores d’un centre de secundària a Montpeller, al sud de França, va deixar en estat greu Samara, una adolescent de 14 anys d’edat, que va poder sortir del coma, va indicar la Fiscalia. Pel que sembla, tres menors de 14 i 15 anys, entre els quals una que estudiava al mateix centre que la víctima i que va reconèixer haver-la “colpejat”, van ser arrestats, va explicar la Fiscalia.Segons la mare de l’agredida, la jove havia estat atacada per “vestir-se a la manera europea”, és a dir, sense les túniques o els vels que fan servir les dones de credo musulmà. La Fiscalia va anunciar ahir l’arrest dels tres menors implicats en l’agressió.El president de l’Estat francès, Emmanuel Macron, va prometre ser “implacable” davant de la violència escolar. En declaracions a la premsa durant una visita a una escola de París, Macron va assegurar que els centres educatius “han de seguir sent un santuari” davant “la violència desinhibida” dels adolescents.“Cada vegada (els agressors) són més joves”, va manifestar alarmat el president francès, que va apuntar a algunes causes d’aquesta explosió de la violència, entre les quals va citar la precarietat familiar, especialment la que viuen les mares que crien els fills soles. “Desenvoluparem un sistema de prealerta que servirà perquè, quan s’identifiqui un jove que comenci a ser violent, es proposi a les famílies un canvi d’escola o un internat” va dir.