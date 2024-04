El Tribunal Constitucional decidirà sobre drets de parelles no oficialitzades a Catalunya

Una decisió crucial pendent del Tribunal Constitucional podria tenir repercussions significatives per a les parelles no oficialitzades a Catalunya. Després que l’Audiència de Barcelona hagi presentat una qüestió d’inconstitucionalitat contra l'article pertinent del Codi Civil Català, el Tribunal Constitucional ha assumit la responsabilitat de determinar si les parelles que no hagin anat al notari o al Registre Civil per formalitzar la seva relació perdrien els seus drets i quedarien a la "intempèrie".

La llei successòria catalana estableix tres supòsits que defineixen una parella de fet a Catalunya, dos dels quals no requereixen cap mena d'inscripció oficial: convivència continuada durant més de dos anys en el mateix domicili i tenir un fill en comú. Aquests dos supòsits són ara sota escrutini pel Tribunal Constitucional, que ha d'avaluar si poden infringir l'article 10 de la Constitució Espanyola.

La decisió final d'aquest tribunal podria tenir repercussions importants sobre els drets i proteccions de les parelles que han optat per no oficialitzar la seva relació, plantejant interrogants sobre la seva seguretat jurídica i el seu accés a drets successòris. Mentre tant, els actors implicats esperen ansiosament la resolució d'aquesta qüestió fonamental.