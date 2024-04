Aragonès, al Senat: "L’amnistia va deixar de ser inconstitucional com succeirà amb el referèndum"

detail.info.publicated agencias / redacción detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dilluns al Senat que l’amnistia és la "via per reparar gran part del dolor causat per la repressió" encara que no oblidaran "mai la violència policial i els anys d’exili i de presó". Dit això, s’ha mostrat convençut que, igual que va passar amb l’amnistia, el referèndum deixarà de ser "inconstitucional" per al govern de Pedro Sánchez. "L’amnistia, de la nit al dia, va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser impossible, com succeirà amb el referèndum," ha manifestat, per afegir que "més tard o més aviat, serà acceptada com la via per resoldre el conflicte de sobirania entre Catalunya i l’Estat".

Així s’ha pronunciat en la Comissió General de Comunitats Autònomes que ha promogut el PP –que té majoria absoluta a la Cambra Alta– per aprovar un informe sobre l’impacte autonòmic de l’amnistia. En aquest document, s’alerta que aquesta norma "deixa desprotegit l’Estat de les Autonomies en asseure un precedent perillós per a la seua pròpia supervivència".

Defensa també un finançament "singular"

Aragonès ha assegurat que, "en paral·lel a la negociació del referèndum", han de "fer possible un sistema de finançament singular per a Catalunya". Al seu entendre, "ha de tenir un sistema de finançament propi" en el que gestionin "directament" els recursos i recaptin tots els impostos. "L’actual sistema de finançament és una llosa insuportable per a Catalunya, obsolet, opac i, sobretot, injust" ha proclamat.

Aragonès, que ha estat el primer en intervenir en no acudir al Senat cap membre del govern de Pedro Sánchez, va avançar dijous passat que acudiria a aquesta comissió perquè "com a independentista, republicà i d’esquerres, trolejar el PP sempre ve" de gust. Després d’Aragonès parlaran per aquest ordre el vicepresident de la Xunta de Galícia, Diego Calvo; el representant de la Junta d’Andalusia; el representant del Govern de Cantàbria; un conseller de l’Executiu de La Rioja; el president murcià, Fernando López Miras; el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón; el president d’Aragó, Jorge Azcón; el conseller d’Educació de les Canàries, Poli Suárez; la presidenta d’Extremadura, María Guardiola; la consellera de Presidència de les Balears, Antonia Maria Estarellas; la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco.

